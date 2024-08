trendtours mit noch mehr Advents- und Silvester-Reisen

Ob beim Besuch des größten unterirdischen Weihnachtsmarkts Europas oder der Besichtigung glanzvoller Metropolen und verträumter Städtchen – trendtours Touristik bietet die perfekte Einstimmung auf die Weihnachtszeit. In diesem Jahr steht Gästen des Best-Ager-Spezialisten eine noch größere Auswahl an stimmungsvollen Adventsreisen zur Verfügung.Neu im Programm des Veranstalters ist etwa die sechstägige Busreise Metropolen im Adventszauber , die durch Österreich, Slowenien, Kroatien, Ungarn, die Slowakei und Tschechien führt. Die Teilnehmer besuchen die Weihnachtsmärkte in Salzburg, Zagreb, Budapest, Wien und Budweis in Südböhmen und besichtigen die slowenische Hauptstadt Ljubljana. Die pittoresk am Fluss gelegene Universitätsstadt glänzt mit einer schmucken Altstadt und einer lebendigen Kulturszene. Bei einer Bootsfahrt in Bratislava genießen die trendtours Gäste die tolle Aussicht auf die slowakische Hauptstadt vom Wasser aus.Spektakulär ist der unterirdische Weihnachtsmarkt in Valkenburg, der während der viertägigen Busreise Adventszauber in Belgien & den Niederlanden besucht wird. Der größte seiner Art in Europa ist in einem ehemalige Mergelbergwerk untergebracht – ein Labyrinth aus Grotten und Gängen, in denen sich die Stände befinden. Sehr stimmungsvoll präsentieren sich auch die traditionsreichen Weihnachtsstädte Maastricht und Lüttich und das quirlige Winterland in Hasselt.Neu konzipiert hat trendtours die viertägige Flugreise London im Lichterglanz . Die Gäste des Gruppenreiseveranstalters wohnen zentral in einem Hotel im Herzen der Stadt und erkunden die Metropole bei einer spannenden Stadtrundfahrt und einer abendlichen Lichterfahrt. Wer möchte, kann einen Ausflug mit Bootsfahrt auf der Themse, Besuch des legendären Tower of London sowie des weihnachtlich geschmückten Stadtteils Greenwich dazubuchen.Ganz entspannt stimmen sich die trendtours Gäste auf der Flusskreuzfahrt Adventszauber auf dem Rhein auf die Weihnachtszeit ein. Während der fünftägigen Reise entlang des Mittelrheintals von Koblenz nach Straßburg oder vice versa werden nicht nur diese beiden Städte besichtigt, auch das romantische Rüdesheim und weitere Städteperlen stehen auf dem Programm.Ausgebaut hat trendtours auch sein Angebot an Gruppenreisen zum Jahreswechsel. Neu in diesem Jahr ist Silvester im Riesengebirge . Die sechstägige Busreise führt ins tschechische Liberec, wo die trendtours Gäste im 4-Sterne-Wellnesshotel Babylon wohnen. Zusätzlich zu einem geführten Stadtrundgang an ihrem Urlaubsort, beinhaltet die Reise auch einen Ganztagesausflug nach Prag. Den Jahresausklang und Start ins neue Jahr feiern sie auf einer Silvester-Gala mit Showprogramm, großem Büfett und All-inclusive-Getränkepaket.trendtours Touristik ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2023 mehr als 238.000 Gäste und einen Umsatz von mehr als 230 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 3.000 Reisebüropartner. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter. Zur Geschäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.