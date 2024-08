suedwest touristik ist neuer Praxispartner der DHBW Lörrach

Die suedwest touristik ist ab sofort akkreditierter Praxispartner im Studiengang BWL-Tourismus, Hotellerie und Gastronomie der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach. Studierende der staatlichen Hochschule können in einem zur Gruppe gehörenden Reisebüro parallel zu ihrem Studium eine Ausbildung zum Tourismuskaufmann/zur Tourismuskauffrau absolvieren.„Das ist eine Win-win-Situation für beide Seiten. Wir bieten jungen Talenten jetzt auch die Möglichkeit zu einer Ausbildung bei uns im Rahmen eines dualen Studiums und führen dadurch Fachkräfte an unser Unternehmen heran“, sagt Carsten Burgmann, Geschäftsführer der suedwest touristik GmbH. Die Kooperation mit der DHBW sei in Zeiten des Fachkräftemangels ein richtiger und wichtiger Schritt im Personal-Recruiting. „Damit unterstützen wir die Expansion unseres Unternehmens in personeller Hinsicht und werden dieses Engagement durch die Kooperation mit weiteren Hochschulen in Zukunft noch ausbauen“, so Burgmann weiter.Das duale Studium vereint die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit fachspezifischen Kenntnissen der Freizeit- und Tourismusbrache sowie des Hotel- und Gaststättengewerbes. Während des dreijährigen Studiums sind die Studierenden abwechselnd für drei Monate in der Theorie an der DHBW Lörrach und drei Monate in der Praxis in ihren Ausbildungsunternehmen. Der Studiengang schließt nach sechs Semestern mit dem international anerkannten Bachelor of Arts ab und ermöglicht die Zulassung zu den Masterstudiengängen.Die suedwest Touristik GmbH ist eine der größten inhabergeführten Reisebüro-Organisationen in Deutschland. Zu ihr gehören aktuell mehr als 30 Reisebüros im Südwesten der Republik. Philosophie des Unternehmens ist es, die lokale Identität der Agenturen auch nach der Übernahme fortzuführen. Die Marke, die Leitung und das Team bleiben erhalten. Firmensitz der Unternehmenszentrale ist Viernheim.