Zug statt Flug: Immer mehr Deutsche steigen auf die Schiene um!

Die Nachfrage nach Bahnreisen steigt weiter rasant. Ameropa, Deutschlands führender Bahnreiseveranstalter, verzeichnet seit Monaten außergewöhnlich hohe Wachstumsraten. Der Umsatz im wichtigen Segment der Bahnpakete – der Kombination aus Bahnreise mit einem Hotelaufenthalt, die rund 60 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht – liegt im laufenden Geschäftsjahr um 140 Prozent über dem Vorjahr. Damit setzt sich der bereits 2024 beobachtete Trend fort, als das Unternehmen bereits ein Umsatzplus von 40 Prozent im Bereich der Bahnpakete verzeichnete.„Bahnreisen treffen den Zeitgeist: Nachhaltigkeit, steigende Flugpreise und der Wunsch nach einer komfortablen und stressfreien Anreise sind für viele Reisende ausschlaggebend“, erklärt Tim Dunker, Geschäftsführer von Ameropa. „Die Kombination aus Flexibilität, Komfort und Kostenersparnis macht Bahnreisen attraktiver denn je.“Ein entscheidender Wachstumstreiber ist die Erweiterung des europäischen Streckennetzes der Deutschen Bahn. Die neuen Verbindungen bieten Reisenden noch mehr Möglichkeiten, Europa klimafreundlich und entspannt zu erkunden. Hinzu kommt eine bedeutende Änderung bei den Vorausbuchungsfristen der Deutschen Bahn: Seit Oktober 2024 können Bahntickets wesentlich früher gebucht werden, was die Planungssicherheit für Reisende erheblich verbessert.Bahnreisen profitieren zunehmend von der wachsenden gesellschaftlichen Sensibilisierung für klimafreundliche Mobilität. Laut Umweltbundesamt verursacht eine Bahnfahrt im Fernverkehr bis zu 80 Prozent weniger CO₂-Emissionen als ein vergleichbarer Flug. Dies spiegelt sich auch in der Nachfrage wider: Immer mehr Reisende entscheiden sich bewusst für eine umweltfreundliche Alternative und kombinieren ihre Bahnanreise mit nachhaltigen Hotels.Ameropa setzt 2025 verstärkt auf Internationalisierung und die gezielte Ansprache neuer Zielgruppen. Neben den bereits in 2024 angebundenen Tageszügen von SBB (Schweiz) und ÖBB (Österreich) werden in 2025 die Schienennetze von SNCF (Frankreich) und Trenitalia (Italien) sowie die stark nachgefragten Nachtzüge der ÖBB folgen. Zudem sollen auch gezielte Marketingkampagnen das Wachstum weiter vorantreiben. Aktuell wirbt Ameropa mit einer exklusiven 1.-Klasse-Aktion, mit der Bahnanreisen innerhalb Deutschlands zum attraktiven Festpreis von 44 € bzw. 55 € pro Strecke buchbar sind. Die Aktion läuft noch bis zum 28. Februar 2025.Als Reiseveranstalter mit über 70 Jahren Erfahrung ist Ameropa auf Städte-, Bahn- und Urlaubsreisen in Deutschland und Europa sowie auf weltweite Bahn-Erlebnisreisen spezialisiert. Darüber hinaus liegt der Fokus auf europaweiten Rad- und Bahn-Wanderreisen. Für den Kurzurlaub in Deutschland bietet Ameropa attraktive Pakete mit Hotelübernachtung und Bahnanreise sowie Erlebnissen vor Ort. Sämtliche Angebote sind online auf www.ameropa.de , in über 6.000 Reisebüros sowie telefonisch unter der Rufnummer +49 (0)6172 109-777 buchbar.