Zu den Schätzen der Seidenstraße

Weite Steppen, monumentale Gebirge und orientalische Prachtbauten – auf der Gruppenreise von trendtours lernen die Teilnehmer die Vielfalt und Schönheit Zentralasiens kennen. Die 13-tägige Flugreise entlang der Seidenstraße führt sie zu natürlichen und kulturellen Schätzen, die am ehemals wichtigsten Handelsweges zwischen Europa und China liegen. Gestartet wird in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek, die damals eine bedeutende Karawanserei war. Weitere Höhepunkte in Kirgisistan sind der Burana-Turm, ein UNESCO-Welterbe, und die Panoramafahrt ins Tian-Shan-Gebirge bis zum Yssykköl-See. Mit einer Länge von 182 Kilometern und einer Breite von bis zu 60 Kilometern ist er einer der weltweit größten Gebirgsseen. Authentische Nomaden-Atmosphäre erleben die trendtours-Gäste in einem für die Region typischen Jurtencamp, wo sie auch übernachten.Nächste Station der abwechslungsreichen Reise ist Kasachstan, wo sie die Hauptstadt Almaty, das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum des Landes, während einer großen Stadtrundfahrt besichtigen. Per Inlandsflugs geht es weiter in die kasachische Großstadt Schymkent, und von dort weiter nach Usbekistan – mit seinen rund 36 Millionen Einwohnern das mit Abstand bevölkerungsreichste Land Zentralasiens. Hier dürfen sich trendtours-Gäste nicht nur auf die „Stadt aus Steinen“, was Taschkent übersetzt bedeutet, freuen. Neben der usbekischen Hauptstadt, dem Herz des Landes, besuchen sie auch Samarkand, eine der ältesten Städte der Welt. Die Stadt, in der die Märchen von 1001 Nacht begonnen haben, versprüht immer noch einen großen orientalischen Charme. Weitere sehr interessante Stationen der Reise sind die Stadt Navoiy mit der Karawanserei Rabati Malik und der Zisterne Malik Sardoba, bedeutende Relikte der alten Seidenstraße und UNESCO-Welterbe. Auf dem Weg nach Buchara, einem weiteren Juwel des Orients, wird das Imam-al-Buchari-Mausoleum, eine der bedeutendsten Pilgerstätten Usbekistans, besichtigt.trendtours Touristik bietet „Schätze der Seidenstraße“ von April bis November 2025 – auch als Kleingruppenreise mit maximal 20 Teilnehmern – an unterschiedlichen Terminen an. Die 13-tägige Tour nach Kirgisistan, Kasachstan und Usbekistan kostet inklusive Flug, Transfers, 10 Übernachtungen in Mittelklassehotels und 1 Übernachtung im Jurtencamp inklusive Erlebnis-Genusspaket (12 x Frühstück, 11 x Abendessen) sowie einem vielseitigen Rundreise- und Ausflugsprogramm und deutschsprachiger Reiseleitung ab 1.999 Euro pro Person im Doppelzimmer.Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder unter www.trendtours.de/reisen/seidenstrasse trendtours Touristik ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2023 mehr als 238.000 Gäste und einen Umsatz von mehr als 230 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 3.000 Reisebüropartner. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter. Zur Geschäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.