Wie der Nahostkonflikt Luxusreisen verändert

Der Nahostkonflikt verändert das Reiseverhalten anspruchsvoller Urlauber deutlich. Während die Nachfrage nach Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate und den Oman bei dem Luxusreiseveranstalter Feinreisen aktuell um rund 90 Prozent eingebrochen ist, profitieren klassische Urlaubsdestinationen in Südeuropa, Kanada und Afrika von einer starken Verlagerung der Nachfrage. Gleichzeitig zeigt sich: Luxusreisende reagieren besonders sensibel auf geopolitische Krisen.



„Luxusreisende legen traditionell großen Wert auf Sicherheit und Stabilität. Das hat sich bereits in früheren Krisen gezeigt und bestätigt sich auch jetzt wieder. Reiseentscheidungen werden in diesem Segment weniger vom Preis als vom persönlichen Sicherheitsgefühl bestimmt“, sagt Melf Türkis, Director Business Development & Product der America Unlimited Unternehmensgruppe, zu der Feinreisen gehört.



Urlaubsländer in Europa legen deutlich zu



Besonders stark gefragt sind derzeit klassische Ziele im Mittelmeerraum. Griechenland, Spanien, Italien – insbesondere die Toskana und Sizilien – sowie Portugal verzeichnen bei Feinreisen ein Buchungsplus von aktuell 150 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bemerkenswert ist diese Entwicklung auch deshalb, weil die Preise für hochwertige Hotels und exklusive Reiseleistungen in vielen Regionen zuletzt deutlich angezogen haben. Im Premiumsegment steht jedoch nicht der Preis im Mittelpunkt der Reiseentscheidung, sondern die Qualität des Gesamterlebnisses sowie das persönliche Sicherheitsgefühl. Nach Einschätzung von Feinreisen wurden viele dieser Reisen zudem bereits gebucht, bevor die außergewöhnliche Hitzewelle große Teile Europas erreichte.



Auch Kanada zählt zu den Gewinnern der aktuellen Entwicklung. Das Land liegt bei Feinreisen derzeit rund 200 Prozent über dem Vorjahresniveau. Ob diese Entwicklung ausschließlich auf den Nahostkonflikt zurückzuführen ist oder teilweise eine Verlagerung von Reisen in die USA widerspiegelt, lässt sich nach Einschätzung des Veranstalters jedoch nicht eindeutig beantworten. Fest steht: Parallel dazu ist die Nachfrage nach den USA aktuell um rund 30 Prozent zurückgegangen.



Luxusurlauber fliegen anders



Während zahlreiche Veranstalter derzeit auch rückläufige Buchungen für den Indischen Ozean melden, beobachtet Feinreisen für die Malediven, Mauritius und die Seychellen bislang keine vergleichbare Entwicklung. Hintergrund sind die durch den Konflikt eingeschränkten Flugverbindungen über wichtige Drehkreuze wie Dubai, Abu Dhabi oder Doha, die für viele Reisende längere Reisezeiten oder Umwege bedeuten.



Im Premiumsegment wirkt sich diese Situation bislang deutlich weniger aus. „Unsere Gäste sind bereit, für komfortablere Flugverbindungen höhere Preise zu zahlen. Sie nutzen häufiger Direktflüge oder alternative Umsteigeverbindungen, beispielsweise über Singapur. Dadurch bleiben viele Destinationen im Indischen Ozean für sie weiterhin problemlos erreichbar“, erläutert Türkis.



Afrika bleibt langfristiger Wachstumstreiber



Unabhängig von den aktuellen geopolitischen Entwicklungen setzt sich zugleich ein langfristiger Trend fort: Reisen in das südliche und östliche Afrika gewinnen bei Luxusurlaubern seit Jahren kontinuierlich an Bedeutung. Südafrika, Namibia, Botswana sowie Kenia, Uganda und Tansania liegen bei Feinreisen aktuell rund 110 Prozent über dem Vorjahresniveau.



Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Kombination aus exklusiven Safari-Erlebnissen und hochwertigen Badeaufenthalten – etwa auf Sansibar oder Mauritius. Gerade für Luxusreisende, die ursprünglich einen Urlaub am Arabischen Golf mit einem hochwertigen Strandaufenthalt verbinden wollten, bieten diese Reisen eine attraktive Alternative.



Über Feinreisen:



Die Reiseveranstalter Feinreisen bietet exklusive Luxusreisen weltweit an, die den Wünschen der Gäste entsprechend angepasst oder eigens für sie zusammengestellt werden können. Feinreisen ist eine Veranstaltermarke von America Unlimited, einem der führenden Spezialisten für Reisen nach Kanada und in die USA, die 2011 auf dem Markt eingeführt wurde. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das Familienunternehmen aus Hannover aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg.

(lifePR) (