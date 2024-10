Wenn der Urlaub zum Albtraum wird

Es passiert jeden Tag tausendfach: Auf Reisen gehen wichtige Dinge verloren – der Geldbeutel, die Schlüssel oder sogar alle Ausweisdokumente. Eine Auswertung der Online-Plattform Statista zeigt, dass jährlich rund 400.000 Deutsche im Ausland Opfer von Diebstählen oder Verlusten werden. In solchen Momenten ist guter Rat teuer: Was tun, wenn plötzlich nichts mehr da ist? Für derartige Ausnahmesituationen hat der Reiseschutzanbieter Lifecard Travel Assistance (LTA) den Tarif Travel & Home entwickelt – eine umfassende Absicherung, die nicht nur auf Reisen, sondern auch im Alltag greift.Verlorene Ausweise oder geklaute Geldbörsen bedeuten nicht nur Stress, sondern können den gesamten Urlaub auf den Kopf stellen. Für viele Reisende ist ein solches Szenario ein echter Albtraum. Laut einer Umfrage des Deutschen Reiseverbandes (DRV) haben 17 Prozent der Reisenden bereits einmal wichtige Reisedokumente im Urlaub verloren oder sind bestohlen worden.In solchen Fällen setzt der LTA Travel & Home-Tarif an: Die Versicherung bietet eine Notfallabsicherung von bis zu 1.500 Euro, die auf Wunsch innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung steht – unabhängig von Banköffnungszeiten und rund um die Uhr. Das bedeutet, dass Urlauber selbst mitten in der Nacht im Ausland Bargeld erhalten können. LTA übernimmt dabei sogar Gebühren für die Überweisung und Auszahlung von bis zu 100 Euro.Die Sperrung von gestohlenen Bank- oder Kreditkarten ist eine der wichtigsten Maßnahmen, die Reisende bei Verlust sofort ergreifen müssen. In Deutschland werden nach Angaben des Bankenverbandes jährlich etwa 1,5 Millionen Bankkarten gestohlen oder verloren. LTA Travel & Home sorgt mit einem umfassenden Karten-Sperrservice dafür, dass verlorene Karten sofort bei den jeweiligen Ausstellern blockiert werden. Gleichzeitig übernimmt die Versicherung im Falle eines Kreditkartenmissbrauchs das „50-Euro-Haftungsrisiko“, das jeder laut gesetzlicher Vorgabe normalerweise selbst zu tragen hat.Darüber hinaus bietet der Tarif die Möglichkeit, wichtige Dokumente wie Reisepass oder Personalausweis in einem sicheren Online-Archiv zu hinterlegen. Sollte es zu einem Verlust kommen, können die archivierten Kopien an jede beliebige Adresse oder Vertretung - wie Botschaft oder Konsulat - weltweit übermittelt werden.Schlüsselverluste sind auch zu Hause keine Seltenheit: Jährlich müssen in Deutschland über 600.000 Menschen einen Schlüsseldienst in Anspruch nehmen. Besonders unangenehm ist die Situation, wenn der Schlüsselbund im Urlaub abhandenkommt und man zu Hause vor verschlossener Tür steht. Der LTA Travel & Home-Tarif stellt in solchen Fällen schnelle Hilfe bereit. Ein Anruf genügt, und der benötigte Schlüsseldienst wird organisiert – ohne Mehrkosten für den Versicherten, bis zu einem Betrag von 500 Euro pro Jahr.Zusätzlich bietet LTA Travel & Home einen modernen Fundservice: Ein speziell codierter Schlüsselanhänger stellt sicher, dass verlorene Schlüssel unkompliziert an den Besitzer zurückgeschickt werden können, wenn sie von einem ehrlichen Finder in einen Post-Briefkasten geworfen werden. Dieses System bietet eine sichere Identifizierung des Eigentümers, ohne persönliche Daten preiszugeben.Die 24-Stunden-Hotline von LTA Travel & Home ist nicht nur auf Reisen, sondern auch im täglichen Leben ein verlässlicher Partner. Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim abendlichen Spaziergang – wenn der Schlüssel plötzlich weg ist oder die Bankkarte verloren geht, leitet der Service unverzüglich alle nötigen Schritte ein. Gerade in solchen Momenten bietet der Tarif den entscheidenden Vorteil: schnelle, unkomplizierte Hilfe, die hohe Kosten und Stress erspart.„Mit LTA Travel & Home bieten wir unseren Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket für den Alltag und für die Reise. Wir wissen, wie belastend solche Situationen sein können. Es ist unser Anspruch, schnell und unbürokratisch zu helfen, damit Urlaub und Alltag so stressfrei wie möglich bleiben“, unterstreicht LTA-Geschäftsführer Michael Dorka die Relevanz dieser Versicherung.Mehr dazu: https://www.lta-reiseschutz.de/de/ Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. LTA arbeitet mit renommierten Versicherungspartnern zusammen und bietet die Möglichkeit, Versicherungsleistungen maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Kunden zu kombinieren. Alternativ bietet das Unternehmen ein ganzjähriges, umfassendes Reiseschutz-Komplettpaket für alle Reisen unabhängig vom Transportmittel an.Weitere Informationen unter: www.lta-reiseschutz.de