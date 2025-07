Weltweite Risiken im Blick: Safeture bietet Risk Maps 2025 zum kostenlosen Download

Safeture, ein führender Technologieanbieter für Reisesicherheit, hat die Risikokarten für sechs Kontinente aktualisiert. User können zugreifen auf sicherheitsrelevante Informationen in Afrika, Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien und Ozeanien.Die neuen Karten die gemeinsam mit Riskline, einem der bekanntesten Unternehmen für die Analyse von Reiserisiken, entwickelt wurden, bieten umfassende Einblicke in die Risikostufen der einzelnen Länder. Durch ihre farbliche Markierung von Dunkelgrün (geringes Risiko) über Hellgrün (niedriges Risiko), Gelb (mittleres Risiko) und Orange (hohes Risiko) bis hin zu Rot (kritisches Risiko) bieten sie eine schnelle Orientierungshilfen für alle, die eine Auslandsreise planen.Neben nationalen Risikobewertungen enthalten die Karten detaillierte Informationen zu Städten mit besonders hoher Kriminalitätsrate, in denen Reisende erhöhte Wachsamkeit walten lassen sollten. Die Risk Maps der verschiedenen Erdteile geben einen Überblick über die zehn (in Ozeanien sechs) gefährlichsten Städte des Kontinents mit einem kurzen Hinweis auf die Art der Risiken. Zudem bieten sie Informationen zu Kontinent-relevanten Gefahren sei es zu einzelnen Ländern, Regionen oder Naturkatstrophen.„Ganz gleich, ob geschäftlich oder privat – wer heute reist, sollte sich über potenzielle Risiken im Klaren sein“, erklärt Marcel Brandt, Chief Sales Officer von Safeture. „Unsere aktualisierten Risiko-Weltkarten sind ein hilfreiches Werkzeug, um sich gezielt vorzubereiten und im Ernstfall schnell reagieren zu können.“Die Karten wurden benutzerfreundlich gestaltet und bieten eine einfache, visuelle Übersicht zur globalen Sicherheitslage. Besonders für Reisen in Hochrisikogebiete empfiehlt Safeture, zusätzlich eine technische Lösung zur schnellen Kontaktaufnahme mit einem Assistance-Dienstleister einzurichten.Die Risk Maps von Safeture und Riskline stehen zum kostenlosen Download bereit unter: www.safeture.com/riskmap Safeture ist ein Software as a Service (SaaS)-Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden. Die 2009 gegründete Gesellschaft bietet eine Plattform für das professionelle Management von Risiken zur Sicherheit auf Reisen. Mehr als weltweit 4.000 Unternehmen und Organisationen nutzen die innovative Technologie bereits. Safeture bietet die Möglichkeit, Sicherheit effektiv zu automatisieren, und durch die nahtlose Integration der Software im Unternehmen wird diese zugleich ein fester Bestandteil der internen Prozesse. Die Safeture-Aktie ist an der NASDAQ First North Growth Market Stockholm (Ticker: SFTR) notiert. www.safeture.com Riskline ist ein dänischer Content-Provider und eines der weltweit führenden Unternehmen für die Analyse von Reiserisiken. Professionelle Analysten, die durch KI unterstützt werden, verarbeiten mehr als 100.000 Datenquellen, um zeitnah genaue Risikobewertungen zu erstellen. Riskline und Safeture arbeiten seit Oktober 2022 zusammen.