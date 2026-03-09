Wahlen und ihre Reiserisiken
Safeture und Riskline veröffentlichen „Election Informer 2026“ mit kompakten Analysen für mehr Sicherheit auf Reisen
Komplexe politische Lagen – kompakt analysiert
Der „Election Informer 2026“ beleuchtet politische, gesellschaftliche und sicherheitsrelevante Entwicklungen in insgesamt 15 Ländern in den Regionen Amerika, Europa, Nahost und Nordafrika, Subsahara-Afrika sowie Asien-Pazifik. Zu den Wahlen, die weltweit besonders große Aufmerksamkeit erfahren werden, zählen unter anderem die US-Midterms im November, die Präsidentschaftswahl in Brasilien, die Parlamentswahl in Ungarn sowie Urnengänge in Libyen und Südsudan – allesamt mit potenziellen Auswirkungen auf die jeweilige Sicherheitslage vor Ort.
Die von regionalen Expertinnen und Experten von Riskline erstellten Analysen ordnen nicht nur politische Hintergründe ein, sondern bewerten auch mögliche Risiken wie Proteste, politische Gewalt, Einschränkungen im Reise- und Grenzverkehr oder kurzfristige Maßnahmen der Behörden. Ziel ist es, Reisenden und Unternehmen eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten.
Frühzeitig informiert – sicher unterwegs
Wahlen sind ein zentrales Element demokratischer Systeme, verlaufen jedoch nicht überall reibungslos. In politisch polarisierten oder instabilen Ländern kann es im Vorfeld, am Wahltag selbst oder im Nachgang zu Demonstrationen, Unruhen oder anderen sicherheitsrelevanten Ereignissen kommen.
Hier setzt der „Election Informer“ an: Er hilft Reisenden, potenziell sensible Zeiträume zu identifizieren, politische Dynamiken besser zu verstehen und Reiseentscheidungen entsprechend anzupassen. Neben einer kompakten Analyse der politischen Ausgangslage enthält der Report Hinweise zu möglichen Einschränkungen im öffentlichen Leben – etwa Straßensperrungen, erhöhte Sicherheitsvorkehrungen oder temporäre Grenzschließungen.
„Internationale Reisen erfordern heute mehr denn je ein realistisches Lagebild. Politische Entwicklungen können sich schnell zuspitzen und unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheit vor Ort haben, wie wir aktuell erleben“, so Marcel Brandt, Chief Sales Officer von Safeture. „Mit dem Election Informer bieten wir eine strukturierte, verlässliche Orientierungshilfe für alle, die weltweit unterwegs sind.“
Bewährte Partnerschaft für mehr Reisesicherheit
Die inhaltliche Ausarbeitung des Reports erfolgte durch Riskline, einem international anerkannten Anbieter von Reisesicherheitsanalysen. Professionelle Analysten werten kontinuierlich eine Vielzahl globaler Informationsquellen aus und kombinieren diese mit regionaler Expertise. Safeture integriert diese Inhalte in seine Plattform für professionelles Reisesicherheitsmanagement und stellt sie nun auch gebündelt als thematischen Report zur Verfügung.
Der vollständige „Election Informer 2026“ steht ab sofort auf der Safeture-Website zum Download bereit unter https://www.safeture.com/risk-foresight-election-insights-2026/.
Über Safeture:
Safeture ist ein Software as a Service (SaaS)-Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden. Die 2009 gegründete Gesellschaft bietet eine Plattform für das professionelle Management von Risiken zur Sicherheit auf Reisen. Mehr als weltweit 4.000 Unternehmen und Organisationen nutzen die innovative Technologie bereits. Safeture bietet die Möglichkeit, Sicherheit effektiv zu automatisieren, und durch die nahtlose Integration der Software im Unternehmen wird diese zugleich ein fester Bestandteil der internen Prozesse. Die Safeture-Aktie ist an der NASDAQ First North Growth Market Stockholm (Ticker: SFTR) notiert. www.safeture.com
Über Riskline:
Riskline ist ein dänischer Content-Provider und eines der weltweit führenden Unternehmen für die Analyse von Reiserisiken. Professionelle Analysten, die durch KI unterstützt werden, verarbeiten mehr als 100.000 Datenquellen, um zeitnah genaue Risikobewertungen zu erstellen. Riskline und Safeture arbeiten seit Oktober 2022 zusammen. www.riskline.com