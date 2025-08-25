Von Geiselhaft bis Human Hacking – Safeture veranstaltet drittes Reisesicherheitsforum
Experten-Treffen etabliert sich als feste Größe für Business Travel und Travel Risk Management in der DACH-Region
Die Vorträge und Referenten wurden mit besonderem Augenmerk auf Praxisrelevanz ausgewählt. Auf der Agenda stehen unter anderem Themen wie die Zukunft der Reisesicherheit im Zeitalter neuer geopolitischer Spannungen, der Umgang mit Risiken und Notfällen im Ausland, die medizinische Versorgung von Geschäftsreisenden und Expats sowie den Schutz vor Social Engineering und Human Hacking. Besonders bewegend wird der Erfahrungsbericht einer ehemaligen Taliban-Geisel sein, die eindrucksvoll schildert, wie es ist, in Extremsituationen zu überleben und welche Lehren Unternehmen daraus für ihre Fürsorgepflicht ziehen können. Des Weiteren wird diskutiert, welche Rolle Künstliche Intelligenz in der Sicherheitsarchitektur der Zukunft spielt und wie Sonderversicherungen beim Reisen in Risikogebiete Schutz bieten können. Abgerundet wird das Programm durch eine interaktive Panel-Session, die die Schnittstellen von KI, Geopolitik und Business Travel in den Blick nimmt.
„Mit dem Reisesicherheitsforum haben wir eine Plattform geschaffen, die Unternehmen konkrete Impulse gibt, um ihre Mitarbeitenden auf Reisen bestmöglich zu schützen. Es geht nicht um theoretische Szenarien, sondern um praxisnahe Lösungen und den offenen Austausch unter Experten“, sagt Marcel Brandt, Chief Sales Officer von Safeture.
Ein besonderer Fokus liegt auf dem persönlichen Austausch: Auf der Dachterrasse der „Tübinger Westspitze“ haben die Teilnehmenden Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Netzwerke zu vertiefen – mit dem klaren Ziel, Business Travel und People Risk Management gemeinsam sicherer zu gestalten.
Das Reisesicherheitsforum wird in Kooperation mit der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft Baden-Württemberg e.V. (ASW-BW) als Seminar angeboten. Die Teilnahmegebühr beträgt 300 Euro (250 Euro für ASW-Mitglieder, Mitarbeitende von Universitäten, NGOs und wissenschaftlichen Einrichtungen) inklusive Unterlagen und Tagesbewirtung.
Das vollständige Programm sowie weitere Informationen finden sich unter safeture.com/TUBINGEN2025/.
Die Anmeldung ist über die ASW-BW-Webseite möglich unter asw-bw.com/aus-und-weiterbildung/reisesicherheit-event/.
Weitere Informationen zu Safeture unter https://safeture.com/de/.
