Urlaub zwischen Wald, Weite und Wohlgefühl
Caravanserei – neues Urlaubsresort mit Campingplatz und Tiny-House-Hotel vor den Toren Berlins
Tiny Houses als Hotel – acht Stile, viele Möglichkeiten
Die Tiny Houses werden wie ein Hotel betrieben, mit dem entsprechenden Service und der Möglichkeit, sich dank der integrierten Kitchenette auf Wunsch auch selbst zu versorgen. Acht verschiedene Tiny-House-Modelle von Anbietern aus Estland, Wales und Deutschland bieten Platz für Paare, Alleinreisende oder Familien. Einige der luxuriös ausgestatteten Häuser verfügen über Sauna oder Elektrokamin; die vielbeachteten Spiegelhäuser ermöglichen einen intensiven Blick in die Natur, ohne selbst gesehen zu werden.
Camping mit Resortkomfort
Die 150 Stellplätze für Wohnmobile und Caravans richten sich an Camper, die naturnah reisen und dennoch nicht auf Annehmlichkeiten verzichten möchten. Sie können das gleiche Angebot wie die Hotelgäste nutzen: ein Spa im Tiny-Format, den naturnah angelegten Schwimmteich sowie das Restaurant, das großen Wert auf frische, regionale und saisonale Zutaten legt. 2026 wird das Resort mit Sportflächen, einem Spielplatz und zusätzlichen Freizeitangebote ausgestattet.
Nachhaltig gedacht
Ein zentrales Element der Caravanserei ist ihr nachhaltiges Konzept. Eine eigene Biogasanlage erzeugt Strom für das gesamte Gelände sowie Wärme für das Restaurant und das Verwaltungsgebäude. Viele Flächen wurden bewusst naturbelassen, um das Gelände in die Umgebung einzubetten und Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten.
Auch für kurze Auszeiten – privat wie beruflich
Durch die Nähe zu Berlin eignet sich die Caravanserei auch für Gäste, die eine kurze Pause vom Stadtleben suchen, einen Reisestopp einlegen oder Geschäftsreisen mit Naturerholung verbinden möchten. Für kleinere Firmenveranstaltungen und private Feiern steht seit Kurzem eine Eventlocation für bis zu 40 Personen zur Verfügung – auf Wunsch mit Übernachtung im Hobbit-Stil.
Die Caravanserei spricht Menschen an, die Camping mögen, Tiny Houses ausprobieren möchten oder einfach ein ruhiges, naturnahes Refugium suchen. Ein Ort, der neu ist – und sich trotzdem anfühlt, als hätte er hier schon immer hingehört.
Weitere Informationen unter: www.caravanserei.de