USA-Reisen so günstig wie lange nicht: America Unlimited sieht Chancen trotz politischer Turbulenzen

Trotz eines deutlichen Rückgangs bei Buchungen für USA-Reisen sieht der Spezialreiseveranstalter America Unlimited neue Chancen für preisbewusste Reisende. Der US-Dollar hat seit Jahresbeginn gegenüber dem Euro rund 9 Prozent an Wert verloren, was Reisen in die USA für europäische Touristen erheblich günstiger macht. Zudem führen die gesunkene Nachfrage und die daraus resultierende geringere Auslastung von Hotels und Fluggesellschaften zu attraktiven Preisen.



"Die aktuelle Marktsituation eröffnet für flexible Reisende attraktive Möglichkeiten, die USA zu entdecken," erklärt Timo Kohlenberg, Geschäftsführer von America Unlimited. "Wir haben unser Angebot entsprechend angepasst und bieten spezielle Pakete an, die auf die aktuellen Marktbedingungen reagieren."



Die politische Unsicherheit unter Präsident Donald Trump hat zu einem Rückgang der internationalen Besucherzahlen in den USA geführt. Fluggesellschaften wie United Airlines reagieren mit einer Reduzierung ihrer Kapazitäten, und Hotels verzeichnen eine geringere Auslastung. Diese Entwicklungen führen zu sinkenden Preisen, von denen europäische Reisende profitieren können.



"Für unsere Kunden bedeutet das: mehr Urlaub für weniger Geld," so Kohlenberg weiter. "Wir stehen bereit, um individuelle Reisen zu planen, die sowohl den aktuellen Gegebenheiten als auch den Wünschen unserer Kunden gerecht werden."



Über America Unlimited:



America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. America Unlimited wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als einer der TOP 50 Reiseveranstalter weltweit. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2011 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung auf das Premium-Segment. Im Sommer 2022 hat der Spezialveranstalter mit Australia Unlimited eine weitere Marke für Reisen nach Ozeanien auf den Markt gebracht.

(lifePR) (