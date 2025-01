Sicher reisen in unsicheren Zeiten - die größten Reiserisiken in 2025

Wie werden wir im Jahr 2025 reisen? Sicher ist: Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer spürbarer und verändern das Reiseverhalten der Menschen zusehends. Immer mehr Reisende zieht es in kühlere Regionen („Coolcationing) und immer häufiger werden Orte aufgesucht, die vom Untergang bedroht sind („Last-Chance-Tourism). Neben klimabedingten Veränderungen sind es laut Safeture und Riskline vor allem geopolitische Spannungen und digitale Herausforderungen, von denen aktuell die größten Risiken für Geschäftsreisende und Urlauber ausgehen. In ihrer aktuellen Jahresprognose („Forecast 2025“) geben die weltweit tätigen Spezialisten für professionelles Reiserisiko-Management und -Analysen einen umfassenden Überblick.Während in Asien die Visabestimmungen gelockert werden und neue Wachstumschancen eröffnen, setzen geopolitische Spannungen in anderen Teilen der Welt neue Hürden für Reisende. Der anhaltende Israel-Hamas-Konflikt sowie die Unsicherheit in Europa beeinflussen auch 2025 die Flugverbindungen. Reisende müssen sich auf unerwartete Routenänderungen und längere Flugzeiten einstellen.Europa sieht sich zusätzlich mit verstärkten Grenzkontrollen konfrontiert. Neue Systeme wie das Schengen-Ein- und Ausreisesystem (EES) und das EU-Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS) erhöhen den administrativen Aufwand für Reisende. Gleichzeitig verschärfen anhaltende Konflikte, etwa in der Ukraine und auf der Koreanischen Halbinsel, die Sicherheitslage weiter.Der Klimawandel hat weitreichende Auswirkungen auf die Reisebranche. Hitzewellen, Überschwemmungen und Stürme nehmen zu und beeinflussen die Wahl der Reiseziele. Der Trend zu "Coolcationing", also Reisen zu kühleren Destinationen, sowie nachhaltiger Tourismus gewinnen an Bedeutung. Ein weiterer Trend ist der sogenannte "Last-Chance-Tourism": Reisende wollen Orte besuchen, bevor diese durch den Klimawandel unwiderruflich geschädigt werden. Auch Inlandsreisen gewinnen an Attraktivität, da sie als umweltfreundlichere Alternative zu internationalen Reisen gelten.Die Reisebranche setzt verstärkt auf digitale Technologien, etwa durch biometrische Grenzkontrollen oder KI-gestützte Reiseplanungen. Diese Innovationen verbessern die Effizienz, schaffen jedoch neue Cyberrisiken. IT-Ausfälle und gezielte Cyberangriffe können den Reiseverkehr massiv stören."Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir reisen", betont Safeture-Manager Marcel Brandt, der für die strategische Geschäftsentwicklung des Unternehmens sowie die Märkte Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich ist. "Aber mit den Vorteilen kommen auch neue Risiken“. Es brauche deshalb einen intelligenten Umgang mit Technologie und robuste Sicherheitsstrategien, um Reisende bestmöglich zu schützen, ist Brandt überzeugt.Gesundheitsbedrohungen durch neuartige Viren wie Mpox und Marburg sowie klima-bedingte Krankheiten sind auch 2025 ein großes Thema. Zudem sorgt der Klimawandel für neue Gesundheitsrisiken in tropischen Regionen. Wasserknappheit und die Ausbreitung von Krankheiten wie Cholera stellen neue Herausforderungen dar. Unternehmen müssen ihre Gesundheitsstrategien weiterentwickeln, um ihre Mitarbeitenden auf Geschäftsreisen auch in Krisensituationen zu schützen.„2025 wird ein Jahr voller Herausforderungen, das Anpassungsfähigkeit und voraus-schauendes Handeln erfordert. Professionelle Systeme mit Echtzeitinformationen aus aller Welt, die es Unternehmen und Reiseveranstaltern ermöglichen, schnell und effektiv auf potenzielle Reiserisiken zu reagieren und dadurch Reisende bestmöglich zu schützen, sind wichtiger denn je“, sagt Brandt. Die Kombination aus Resilienz, Innovation und Zusammenarbeit werde am Ende entscheidend sein, um Geschäftsreisende und Urlauber sicher durch das kommende Jahr zu navigieren. Safeture ist ein Software as a Service (SaaS)-Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden. Die 2009 gegründete Gesellschaft bietet eine Plattform für das professionelle Management von Risiken zur Sicherheit auf Reisen. Mehr als weltweit 4.000 Unternehmen und Organisationen nutzen die innovative Technologie bereits. Safeture bietet die Möglichkeit, Sicherheit effektiv zu automatisieren, und durch die nahtlose Integration der Software im Unternehmen wird diese zugleich ein fester Bestandteil der internen Prozesse. Die Safeture-Aktie ist an der NASDAQ First North Growth Market Stockholm (Ticker: SFTR) notiert. www.safeture.com Riskline ist ein dänischer Content-Provider und eines der weltweit führenden Unternehmen für die Analyse von Reiserisiken. Professionelle Analysten, die durch KI unterstützt werden, verarbeiten mehr als 100.000 Datenquellen, um zeitnah genaue Risikobewertungen zu erstellen. Riskline und Safeture arbeiten seit Oktober 2022 zusammen.