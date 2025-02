Schumann Reisen baut Programm in 2025 stark aus

2

Vielfalt wird bei Schumann Reisen großgeschrieben – und das sowohl bei den Reisezielen als auch den Reisethemen. Der Veranstalter aus Thüringen, der seine Gäste an der Haustür abholt, bietet Reisen überall auf der Welt an. Ob nach Australien und Neuseeland, Asien oder Nord- und Südamerika: Das Angebot an Fernreisen ist groß ebenso wie das Programm in Europa mit Zielgebieten von A wie Albanien bis Z wie Zypern. Auch bei der Art der Reisen haben die Gäste von Schumann Reisen eine sehr große Auswahl: von Kreuzfahrten auf Flüssen und Meeren über Studien- und Städtereisen bis hin zu Musical- und Konzerttouren und Reisen zu Festen und Events. Für 2025 hat der Veranstalter für besondere Gruppenreisen sein Portfolio weiter ausgebaut und bietet in diesem Jahr ein um 20 Prozent erweitertes Reiseangebot.Neu – beziehungsweise nach vielen Jahren wieder im Programm – sind die Reiseziele Äthiopien und Marokko. Während der zehntägigen Tour Äthiopien – Vom Nil bis zu den Felsenklöstern lernen die Teilnehmer das kontrastreiche Land mit seinen atemberaubenden Landschaften und sagenhaften Hochkulturen kennen. Die Reise wird an zwei Terminen – im März und im September – angeboten. Ende März 2025 startet die ebenfalls zehntägige Reise Marokko – Märchen aus 1001 Nacht , die zu den bezaubernden Palästen, üppigen Gärten und geheimnisvollen Souks des nordafrikanischen Landes führt.Auf viele neue Reisen dürfen sich die Gäste von Schumann Reisen – der Veranstalter hat einen sehr hohen Anteil an Stammkunden – auch in Europa freuen. Vom Baltikum bis an die Algarve finden sich 2025 zahlreiche neue Routen und Touren. Eines der vielen Highlights ist die zweiwöchige Kreuzfahrt Wasserwege zur Ostsee – Kraniche und Mee(h)r mit der MS SWISS Ruby, die von Berlin bis an die Ostsee führt. Die Geburtstagsreise anlässlich des 35-jährigen Bestehen des Unternehmens führt wie vor zehn Jahren in den Schwarzwald . Allerdings erkunden die Teilnehmer diesmal während ihrer viertägigen Tour Anfang Mai den Norden des Mittelgebirges.Schumann Reisen engagiert sich für einen umweltverträglichen und klimaschonenden Tourismus. Da Reisen an den Nord- und den Südpol besonders viele der schädlichen Treibhausgase verursachen und das sensible Ökosystem an den Polen bedrohen, bietet der mittelständische Veranstalter seit Frühjahr 2024 keine Reisen mehr in die Arktis und Antarktis an. Zudem wurden innerhalb Europas in den letzten Jahren immer mehr Städtetrips von Flug- auf Bahnanreise umgestellt. Um zu wissen, wie viel CO-Emissionen auf den vom ihm angebotenen Reisen verursacht werden, ermittelt das Familienunternehmen den CO-Fußabdruck, den jeder Gast hinterlässt, und gleicht die entstandenen Treibhausgase durch die Unterstützung verschiedener Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprojekte aus.Schumann Reisen wurde 1990 von Thomas Schumann in Triptis in Thüringen gegründet. Gestartet mit Tagesfahrten in einem Kleinbus hat der Veranstalter sein Portfolio kontinuierlich erweitert und bietet heute Gruppenreisen auf allen Kontinenten an. Die Touren von Schumann Reisen zeichnen sich durch die von dem Firmengründer und seinem Team persönlich ausgearbeiteten Programme, exklusive Ausflüge sowie ein qualitativ hohes Niveau bei den Unterkünften und der Verpflegung aus. Alle Bestandteile der Reisen, die immer von Thomas Schumann, einem Mitglied seiner Familie oder langjährigen Mitarbeitern begleitet werden, sind im Reisepreis enthalten, inklusive der Haustürabholung. Unternehmerisches Handeln ist für Schumann Reisen – seit 2010 eine Marke der A-Z Touristik GmbH – nicht ausschließlich auf die Umsetzung wirtschaftlicher Zeile beschränkt, sondern auch eine Verpflichtung gegenüber der Umwelt und den Menschen, in den bereisten Ländern. Seit Mai 2024 gleicht der Veranstalter die CO2-Emissionen, die auf seinen Reisen entstehen, für seine Gäste aus.