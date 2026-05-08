Safeture mit Risk Maps für jeden Kontinent
Technologieanbieter für Reisesicherheit bietet noch detailliertere Risiko-Karten zum kostenlosen Download
Die Kontinent-Karten sind analog der Weltkarte in fünf Risikostufen unterteilt: geringes Risiko (dunkelgrün), niedriges Risiko (hellgrün), mittleres Risiko (gelb), hohes Risiko (orange) und kritisches Risiko (rot). Der Risikograd wird aus einem Mix verschiedener Faktoren wie Sicherheit, Kriminalität, Gesundheitsrisiken und medizinische Versorgung ermittelt.
Die Risk Maps der verschiedenen Erdteile geben einen Überblick über die zehn (in Ozeanien fünf) gefährlichsten Städte des Kontinents mit einem kurzen Hinweis auf die Art der Risiken. Zudem bieten sie Informationen zu Kontinent-relevanten Gefahren sei es zu einzelnen Ländern, Regionen und Naturkatstrophen oder den dortigen Reiserisiken.
„Die Risk Maps für jeden Kontinent bieten Reisenden und Unternehmen eine noch detailliertere und sehr einfache Möglichkeit zu erkennen, wo erhöhte Risiken bestehen und zusätzliche Vorbereitungen erforderlich sind“, sagt Marcel Brandt, Chief Sales Officer von Safeture. Dank der innovativen Technologie von Safeture könnten Reisende überall auf der Welt lokalisiert und in Krisensituationen vor Ort unterstützt und medizinisch versorgt werden.
Die Risk Maps von Safeture und Riskline stehen zum kostenfreien Download bereit unter: Risk Maps - Safeture
Über Safeture:
Safeture ist ein Software as a Service (SaaS)-Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden. Die 2009 gegründete Gesellschaft bietet eine Plattform für das professionelle Management von Risiken zur Sicherheit auf Reisen. Mehr als weltweit 4.000 Unternehmen und Organisationen nutzen die innovative Technologie bereits. Safeture bietet die Möglichkeit, Sicherheit effektiv zu automatisieren, und durch die nahtlose Integration der Software im Unternehmen wird diese zugleich ein fester Bestandteil der internen Prozesse. Die Safeture-Aktie ist an der NASDAQ First North Growth Market Stockholm (Ticker: SFTR) notiert. www.safeture.com
Über Riskline:
Riskline ist ein dänischer Content-Provider und eines der weltweit führenden Unternehmen für die Analyse von Reiserisiken. Professionelle Analysten, die durch KI unterstützt werden, verarbeiten mehr als 100.000 Datenquellen, um zeitnah genaue Risikobewertungen zu erstellen. Riskline und Safeture arbeiten seit Oktober 2022 zusammen. www.riskline.com