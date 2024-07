Safeture mit Risk Map zu den Olympischen Spielen

Safeture, eine der führenden Plattformen für das professionelle Management von Reiserisiken, hat einen Leitfaden zu den Gefahren während der Olympischen Spiele herausgebracht. Zentraler Bestandteil des Paris 2024 Olympics Guide ist eine Risk Map von Paris und Umgebung, die 26 Orte markiert, an denen ein höheres Sicherheitsrisiko herrscht, mit einer kurzen Beschreibung, welchen Risiken Besucher dort ausgesetzt sein können. Die Karte ist in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch erhältlich und kann kostenlos heruntergeladen werden unter Olympics 2024 Risk Map - Safeture Zusätzlich zu der Paris Olympics Risk Map bietet der Leitfaden eine kurze Beschreibung der einzelnen Wettkampfstätten mit Hinweisen dazu, welche Sportarten dort ausgetragen werden und wie die Anreise am besten erfolgt (mit Angabe der Metroverbindungen). Der Guide gibt außerdem eine Einschätzung zu verschiedenen Sicherheitsgefahren in Form von Terrorismus, Kriminalität, Betrug, Hooligans und informiert über die Pariser Polizeiarbeit mit wertvollen Tipps, etwa dass zweisprachige Polizisten an der entsprechenden Nationalflagge auf ihrem Abzeichen zu erkennen sind. Neben allgemeinen Informationen zur Anreise und den benötigten Dokumenten sowie zehn Sicherheitstipps, die Paris Besucher beachten sollten, hat Safeture interessante Fun Facts zu den Olympischen Spielen zusammengestellt.Hier der Link zum Paris 2024 Olympics Guide: Olympics - Safeture Safeture ist ein Software as a Service (SaaS)-Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden. Die 2009 gegründete Gesellschaft bietet eine Plattform für das professionelle Management von Risiken zur Sicherheit auf Reisen. Mehr als weltweit 4.000 Unternehmen und Organisationen nutzen die innovative Technologie bereits. Safeture bietet die Möglichkeit, Sicherheit effektiv zu automatisieren, und durch die nahtlose Integration der Software im Unternehmen wird diese zugleich ein fester Bestandteil der internen Prozesse. Die Safeture-Aktie ist an der NASDAQ First North Growth Market Stockholm (Ticker: SFTR) notiert. www.safeture.com