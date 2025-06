Safeture erweitert Funktionen der Reisesicherheits-Plattform

Der Technologieanbieter Safeture hat seine Reisesicherheitsplattform um mehrere neue Funktionen erweitert. Ziel der Erweiterungen ist es, die Benutzerfreundlichkeit der App und Plattform weiter zu erhöhen und Unternehmen noch besser bei der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten im Rahmen des Travel Risk Managements (TRM) zu unterstützen. Sowohl Reisende als auch Travel Manager profitieren von den neuen Modulen, die eine umfassendere Erfassung, Verwaltung und Nachverfolgung von Reisedaten ermöglichen.Ab sofort können auch Reisebuchungen erfasst werden, die nicht über bestehende Buchungssysteme oder Reisebüros integriert wurden. Über eine intuitive Benutzeroberfläche lassen sich Flüge, Hotels, Bahnreisen und Mietwagenbuchungen manuell direkt in die App eingeben. So wird sichergestellt, dass alle Reiseaktivitäten vollständig dokumentiert und in das Risikomanagement einbezogen werden.Mit dem neuen Dokumentenmodul können Dateien sicher innerhalb der Plattform geteilt werden. Die hochgeladenen Dokumente erscheinen als Link in Nachrichten und sind nach Anmeldung im Safeture-Webportal zugänglich. Unternehmen können beliebige Dateitypen hinterlegen und erhalten Einblick, welche Nutzer auf die Dokumente zugegriffen haben.Die VIP-Assets-Funktion ermöglicht es Unternehmen, wichtige Mitarbeitergruppen wie Führungskräfte oder Managementteams zu kennzeichnen und gezielt im Blick zu behalten. Administratoren können so sicherstellen, dass diese Personen im Krisenfall priorisierte Unterstützung und Kommunikation erhalten.Neu eingeführt wurden automatisierte Follow-up E-Mails, die den Kontakt zu Reisenden auch nach der Rückkehr aufrechterhalten. Unternehmen können diese E-Mails individuell anpassen, etwa um Feedback einzuholen, Informationen bereitzustellen oder Umfragen durchzuführen – ganz ohne manuellen Aufwand.Mit diesen Erweiterungen unterstreicht Safeture seinen Anspruch, Unternehmen eine umfassende, flexible und nutzerfreundliche Plattform für Reisesicherheit und Risikomanagement zu bieten.Safeture ist ein Software as a Service (SaaS)-Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden. Die 2009 gegründete Gesellschaft bietet eine Plattform für das professionelle Management von Risiken zur Sicherheit auf Reisen. Mehr als weltweit 4.000 Unternehmen und Organisationen nutzen die innovative Technologie bereits. Safeture bietet die Möglichkeit, Sicherheit effektiv zu automatisieren, und durch die nahtlose Integration der Software im Unternehmen wird diese zugleich ein fester Bestandteil der internen Prozesse. Die Safeture-Aktie ist an der NASDAQ First North Growth Market Stockholm (Ticker: SFTR) notiert. www.safeture.com