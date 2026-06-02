Rosenhof Großhansdorf 2 kennenlernen

Das Haus Großhansdorf 2 der Rosenhof Seniorenwohnanlagen lädt am Mittwoch, den 17. Juni 2026, zu einem Tag der offenen Tür ein. In der Zeit von 15:00 bis 19:00 Uhr haben Interessierte und ihre Familien die Möglichkeit, das Haus und sein vielfältiges Angebot kennenzulernen.



An diesem Nachmittag können Besucherinnen und Besucher verschiedene Appartements besichtigen und bei geführten Rundgängen einen Eindruck vom Leben im Haus gewinnen. Sie haben die Möglichkeit, sich ein Bild von den Räumlichkeiten, dem Betreuungskonzept und dem Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner zu machen.



Darüber hinaus stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung und händigen auf Wunsch auch ausführliches Informationsmaterial aus. Zudem haben Interessierte die Möglichkeit, in zwangloser Atmosphäre mit Bewohnerinnen und Bewohnern ins Gespräch zu kommen und so authentische Einblicke in das Leben im Rosenhof zu erhalten.



Wer den Abend kulinarisch im Rosenhof Großhansdorf 2 ausklingen lassen möchte, findet auf der Terrasse Grillwürste und sommerliche Getränke. Für eine entspannte An- und Abreise bietet Rosenhof einen kostenlosen Shuttle-Service an, der Besucherinnen und Besucher am U-Bahnhof Großhansdorf abholt und auch wieder dorthin zurückbringt.



Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte sind herzlich willkommen.



Termin:

Mittwoch, 17. Juni 2026

15:00 bis 19:00 Uhr



Ort:

Rosenhof Großhansdorf 2

Hoisdorfer Landstraße 72

22927 Großhansdorf



Über Rosenhof:



Das Unternehmen betreibt derzeit elf Seniorenanlagen an unterschiedlichen Standorten in Deutschland: Travemünde, Ahrensburg, Hamburg, Großhansdorf (zwei Einrichtungen), Berlin (zwei Einrichtungen), Erkrath, Hochdahl, Kronberg und Bad Kissingen. Alle Häuser verfügen über einen Appartementbereich mit Ein- bis Dreizimmerappartements zwischen 30 und 120 Quadratmetern, einen eigenen ambulanten Pflegedienst sowie neun der elf Standorte über einen eigenen stationären Pflegewohnbereich. Die erste Seniorenanlage wurde 1972 in Großhansdorf eröffnet.

(lifePR) (