Reiseversicherung: Familien brauchen einen anderen Schutz als Einzelreisende

Versicherte Personen und Risiko-Personenkreis genau prüfen: Wer gehört zu den versicherten Risiko-Personen und kann einen Schadenfall auslösen? Manche Anbieter schließen nur direkte Verwandte bis zum zweiten Grad in den Versicherungsschutz mit ein.

Reisegewohnheiten analysieren: Wer häufiger reist, profitiert von Jahrespolicen - sowohl für Einzelpersonen als auch für Familien.

Versicherungssumme und Leistungsspektrum vergleichen: Ein günstiger Preis hilft wenig, wenn z.B. der Risiko-Personenkreis eingeschränkt ist, der Rücktransport nicht gedeckt ist oder ein Selbstbehalt greift.

Besonderheiten abfragen: Reisen mit Vorerkrankungen, spezielle Freizeitaktivitäten oder außergewöhnliche Reiseländer sollten separat berücksichtigt werden.

Ob Familienurlaub am Meer oder Solo-Städtetrip übers Wochenende - eine Reiseversicherung gehört immer ins Gepäck. Doch die Anforderungen unterscheiden sich deutlich: Familien benötigen einen anderen Versicherungsschutz als Alleinreisende. Worauf Verbraucher achten sollten, erklärt der Reiseschutz-Anbieter Lifecard-Travel-Assistance (LTA).Wer mit Partner und Kindern verreist, sollte auf eine speziell für Familien ausgelegte Police setzen. „Familientarife bieten nicht nur finanzielle Vorteile, sondern berücksichtigen auch typische Risiken, die bei Reisen mit Kindern und Jugendlichen auftreten können: etwa plötzliche Erkrankungen, notwendige Betreuungsleistungen, der Abbruch einer Reise wegen eines erkrankten Familienmitglieds, die unerwartete Aufnahme eines Ausbildungs-verhältnisses oder die Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung“, erklärt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA.Ein weiterer Vorteil: Oft sind nicht nur klassische Kernfamilien abgesichert, sondern auch Patchwork-Konstellationen, Großeltern oder außereheliche Lebensgemeinschaften - vorausgesetzt, dies ist im Tarif klar geregelt.Für Alleinreisende gibt es den Einzeltarif. Diese Policen sind in der Regel günstiger, bieten aber dennoch umfassenden Schutz, etwa bei Krankheit, Reiseabbruch oder Gepäckverlust. Wichtig ist hier, auf Leistungen wie medizinisch sinnvollen Rücktransport, 24-Stunden-Notfallservice und Kostenübernahme bei Reiseunterbrechung zu achten. Interessant für Alleinerziehende: Bei LTA sind im Einzeltarif bis zu drei mitreisende Kinder ebenfalls abgesichert - ein Novum in der Versicherungsbranche.„Ein guter Reiseschutz ist kein Luxus, sondern gehört zur Reiseplanung wie das Packen des Koffers“, betont Dr. Dorka. „Gerade Familien sollten sich bewusst sein, dass ein Krankheitsfall nicht nur den Urlaub vermiesen, sondern auch teuer werden kann, besonders außerhalb Europas.“Die LTA bietet für Einzelpersonen und Alleinerziehende mit bis zu 3 Kindern sowie für Paare und Familien sowohl modulare Versicherungslösungen (und) als auch ein Rundum-Sorglos-Paket () an, das einen umfassenden Ganzjahresschutz bietet.Weitere Informationen unter: www. lta-reiseschutz.de Die vor 20 Jahren vom Familienunternehmen Ulrich gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen Reiserücktrittsversicherungen der LTA greifen auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken. Für seine Service-Qualität wurde der Reiseschutz-Anbieter 2024 zum sechsten Mal in Folge von Focus Money als „Fairster Schadenregulierer“ ausgezeichnet. Seit dem 1. April 2025 gehört LTA mehrheitlich zur Hamburger HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center). Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss hochqualifizierter, inhabergeführter Versicherungsvermittler.