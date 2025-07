Reiseschutz-Ranking – Welche Reiseschutz-bausteine wirklich wichtig sind

Auslandsreisekrankenversicherung (sehr wichtig)

24/7-Notfall-Assistenz (sehr wichtig)

Reiserücktrittsversicherung (sehr wichtig)

Reiseabbruchversicherung (wichtig)

Reisegepäckversicherung (weniger wichtig)

Frühzeitig abschließen: Reiserücktrittsversicherungen sollten möglichst direkt nach der Buchung abgeschlossen werden.

Reiserücktrittsversicherungen sollten möglichst direkt nach der Buchung abgeschlossen werden. Selbstbeteiligung prüfen: Tarife ohne Selbstbehalt bieten maximale Sicherheit – sind aber etwas teurer.

Tarife ohne Selbstbehalt bieten maximale Sicherheit – sind aber etwas teurer. Familientarife nutzen: Für Familien gibt es häufig preiswerte Kombitarife mit umfassendem Schutz für alle Mitreisenden.

Für Familien gibt es häufig preiswerte Kombitarife mit umfassendem Schutz für alle Mitreisenden. Auf Seriosität achten: Bei Versicherungen auf Zertifikate, Gütesiegel, transparente Bedingungen und schnelle Schadensregulierung achten.

Der lang ersehnte Urlaub ist gebucht, die Koffer stehen bereit - doch dann passiert’s: Drei Tage vor dem Abflug bekommt die Tochter hohes Fieber, der Arzt rät dringend von der Reise ab. Statt Entspannung droht nun der finanzielle Frust: Flug, Hotel, Mietwagen - alles storniert, aber nichts wird erstattet. Wer in solchen Situationen richtig abgesichert ist, kann sich zumindest über eines freuen: keine finanziellen Zusatzbelastungen. Der Reiseschutzanbieter Lifecard Travel Assistance (LTA) erklärt, welche Reiseversicherungen im Ernstfall entscheidend sind und welche eher verzichtbar.Ob plötzliche Krankheit, Unfall im Ausland oder verlorenes Gepäck - jedes Jahr geraten tausende Urlauber in Situationen, in denen sie dringend Hilfe brauchen. „Unsere Erfahrungen und Daten zeigen: Am häufigsten werden Auslandsreisekranken- und Reiserücktrittsversicherungen in Anspruch genommen“, sagt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA. „Gerade medizinische Notfälle im Ausland können schnell Kosten in fünfstelliger Höhe verursachen, besonders außerhalb Europas.“Basierend auf langjähriger praktischer Erfahrung hat die LTA die wichtigsten Reiseschutzbausteine bewertet und ihre Relevanz in einem Ranking geordnet. Das Ergebnis:Der absolute Pflichtschutz für jede Reise ins Ausland. Selbst kleinere Behandlungen können im Ausland schnell teuer werden. In den USA etwa kostet ein Tag im Krankenhaus mehrere tausend Dollar. Ohne Versicherung droht im Ernstfall der finanzielle Ruin. Denn: Die Krankenkassen zahlen - wenn überhaupt - oft nur einen Bruchteil der im Ausland entstehenden Behandlungskosten.Hilfe rund um die Uhr - sei es bei der Krankenhausorganisation, dem Dolmetscherservice oder der Buchung von Ersatzflügen. „Ein Anruf genügt, wir koordinieren im Hintergrund alles“, so Michael Dorka.Der Versicherungsschutz für die Stornokosten, wenn man eine Reise z. B. wegen Krankheit oder Unfall nicht antreten kann. Gerade bei teuren Fernreisen oder langen Familienurlauben spart diese Police bares Geld - oft mehrere tausend Euro.Wenn man die Reise vorzeitig abbrechen oder unterbrechen muss – etwa wegen eigener Erkrankung oder Krankheit eines Angehörigen oder gar eigener Verletzung während der Reise –, übernimmt die Versicherung Rückreise- oder Nachreisekosten und erstattet nicht genutzte Leistungen.Sinnvoll, aber letztlich ein vergleichsweise überschaubares Risiko. Viele Fluggesellschaften haften für verlorenes oder verspätetes Gepäck. Die Deckungssummen sind bei Zusatzversicherungen oft begrenzt und der Aufwand hoch. Tipp: Wichtige Dokumente, Technik und Medikamente immer im Handgepäck mitführen.LTA bietet ihre Reiseschutzprodukte modular an: Kunden können Einzelbausteine oder attraktive Paketlösungen buchen - ganz nach persönlichem Reiseverhalten und Sicherheitsbedürfnis. Auch die Laufzeit ist flexibel: Der Schutz gilt wahlweise nur für eine bestimmte Reise oder für alle Reisen innerhalb eines Jahres - ideal für Vielreisende.Reisen ist ein Genuss, aber eben auch ein Risiko. Wer sich vorab richtig absichert, kann den Urlaub entspannter genießen. „Die wichtigste Frage lautet: Was wäre, wenn…? Und wie teuer wird’s dann?“, so LTA-Chef Dorka. „Wir sehen täglich, wie wichtig passender Reiseschutz ist und wieviel Ärger und Kosten er erspart.“Weitere Informationen unter: www. lta-reiseschutz.de Die vor 20 Jahren vom Familienunternehmen Ulrich gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen Reiserücktrittsversicherungen der LTA greifen auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken. Für seine Service-Qualität wurde der Reiseschutz-Anbieter 2024 zum sechsten Mal in Folge von Focus Money als „Fairster Schadenregulierer“ ausgezeichnet. Seit dem 1. April 2025 gehört LTA mehrheitlich zur Hamburger HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center). Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss hochqualifizierter, inhabergeführter Versicherungsvermittler.