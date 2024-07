Regensburg, Bamberg, Bochum und Hannover sind die größten Aufsteiger

City-Trips mit der Bahn werden immer beliebter. Der Bahnreise-Veranstalter Ameropa verzeichnet seit Jahresbeginn fast doppelt so viele Buchungen für Städtereisen wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Während die vorderen Plätze im aktuellen Städte-Ranking von Ameropa unverändert von den Großstädten Hamburg, Berlin, München, Dresden, Köln und Leipzig belegt werden, gibt es unter den Top 30 einige Überraschungen. Den größten Sprung macht die Stadt Regensburg, die über 20 Plätze gutmacht und auf Rang 29 klettert. Deutlich mehr Bahnurlauber verzeichnet auch Bamberg, das im Ranking von Position 41 auf Rang 26 steigt, sowie Bochum (Platz 20 / vorher 31) und Hannover (Rang 22 / vorher 28). Nicht mehr unter den Top 30 ist Mannheim, das in 2023 noch stark von der Bundesgartenschau profitierte und im letzten Jahr noch Platz elf belegte.Die beliebtesten Städtereiseziele von Bahnurlaubern sind überwiegend Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Ausnahmen sind: Stralsund (25) und Binz (23), die vom Rügen-Tourismus profitieren, Friedrichshafen (30) am Bodensee sowie das geschichtsträchtige Weimar (19) und das auch als „fränkisches Rom“ bekannte Bamberg.„Dass sich immer mehr Bundesbürger bei der Buchung eines Städteurlaubs für die umweltfreundliche und bequeme Anreise mit der Bahn entscheiden, freut uns natürlich sehr“, sagt Ameropa-Geschäftsführer Tim Dunker. Die Fußball-Europameisterschaft werde diese Entwicklung weiter beflügeln, weil viele Fans den Besuch der Spiele mit einem kurzen Städtetrip kombinieren.Aktuell bietet Ameropa Bahnreisen in der 1. Klasse zum Festpreis von nur 44,50 Euro bzw. 55,50 Euro an - und zwar für alle Fahrten innerhalb Deutschlands pro Person und Strecke in Zügen mit DB-Tarif. Wer das Angebot bucht, erhält nicht nur den Service und den Komfort der 1. Klasse, sondern ohne Aufpreis auch die Sitzplatzreservierung (bei Verfügbarkeit) und ein City Ticket des ÖPNV. Es gilt in mehr als 130 Städten für die Fahrt vom Bahnhof zum Hotel und wieder zurück. Zudem profitieren die Ameropa-Gäste von kostenfreien Zusatzleistungen wie einer virtuellen Zeitreise („Time Ride“) oder einer Schiffstour, die der Veranstalter im Sommer in seine Reisepakete für Berlin, Dresden, Frankfurt, Hamburg, Köln und München inkludiert hat.Die 1. Klasse Aktion kann bei Ameropa für Reisen innerhalb Deutschlands gebucht werden, die vom 16. Juli bis zum 15. September 2024 stattfinden. Buchungszeitraum ist vom 11. Juni bis 31. August 2024.Über das Ranking: Grundlage der Auswertung sind rund 10.000 Citytrip-Buchungen beim Bahnreise-Spezialisten Ameropa im Zeitraum vom 1. Januar bis 11. Juni 2024.Über Ameropa:Als Reiseveranstalter mit über 70 Jahren Erfahrung ist Ameropa auf Städte-, Bahn- und Urlaubsreisen in Deutschland und Europa sowie auf weltweite Bahn-Erlebnisreisen spezialisiert. Darüber hinaus liegt der Fokus auf europaweiten Rad- und Wanderreisen. Für den Kurzurlaub in Deutschland bietet Ameropa attraktive Pakete mit Hotelübernachtung und Bahnanreise sowie Erlebnissen vor Ort. Mit etwa 500.000 Reisenden jährlich ist das Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg einer der größten Reiseveranstalter in Deutschland. Sämtliche Angebote sind online auf www.ameropa.de , in über 6.000 Reisebüros sowie telefonisch unter der Rufnummer +49 (0)6172 109-777 buchbar.