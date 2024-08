Paris verliert Gold-Medaille an Wien

Seit vielen Jahren ist Paris bei Bahnreisenden das mit Abstand beliebteste Reiseziel unter den europäischen Metropolen. Ausgerechnet im Jahr der Olympischen Spiele verliert die „Stadt der Liebe“ ihre Spitzenposition. Die Gold-Medaille im aktuellen europäischen Städte-Ranking von Bahnreise-Veranstalter Ameropa geht erstmals an Wien (+ 55,0%). Auf den weiteren Plätzen folgen Paris (-23,1%) und Shootingstar Amsterdam. Die holländische Millionenstadt profitiert von verbesserten Bahnverbindungen und legt um mehr als 200 Prozent zu. Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich auch Prag und Venedig, denen Direktverbindungen ab Berlin bzw. München zugute kommen.Der Nachfragerückgang für den langjährigen Spitzenreiter Paris sei nicht überraschend und nur von kurzer Dauer, sagt Ameropa-Geschäftsführer Tim Dunker, der anlässlich der Olympischen Spiele derzeit selbst in Paris ist. „Dieses Mega-Sport-Event ist natürlich ein absoluter Publikumsmagnet. Sportbegeisterte aus allen Teilen der Welt sind hier. Dementsprechend sind die Hotels voll und die Preise hoch. Kein Wunder, dass das normale Urlaubsgeschäft da erst mal zurückgeht“, so Dunker weiter. Die großartigen Bilder von der Eröffnungsveranstaltung und den Wettbewerben rund um Top-Sehenswürdigkeiten wie Eiffelturm, Schloss Versailles und Place de la Concorde sowie die fantastische Atmosphäre in der Stadt würden aber ihre Wirkung nicht verfehlen und die Lust auf Reisen nach Paris steigern. Spätestens im Herbst, wenn sich auch die Hotelpreise wieder normalisiert hätten, sei mit einem Run auf Städtereisen nach Paris zu rechnen, ist der Ameropa-Chef vom schnellen Comeback der französischen Hauptstadt überzeugt.Der Bahnreise-Spezialist hat sich auf den zu erwartenden Boom vorbereitet. Die Kontingente in vielen Partnerhotels wurden erhöht und die nach den Olympischen Spielen fallenden Hotelpreise genutzt, um die Verkaufspreise für Bahnurlaub in Paris bis zu 30 Prozent zu senken. Für Reisen ab dem 12. August bietet Ameropa schon jetzt zahlreiche Sonderangebote an.Bahnreisen in europäische Metropolen erfreuen sich insgesamt einer wachsenden Beliebtheit. Die Zahl der bei Ameropa gebuchten Bahn-Reisenden für Städteziele im europäischen Ausland stieg im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 18. Juli 2024 um rund 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bis zum Jahresende rechnet der Veranstalter allein in diesem Segment mit über 20.000 Reisenden.Über Ameropa:Als Reiseveranstalter mit über 70 Jahren Erfahrung ist Ameropa auf Städte-, Bahn- und Urlaubsreisen in Deutschland und Europa sowie auf weltweite Bahn-Erlebnisreisen spezialisiert. Darüber hinaus liegt der Fokus auf europaweiten Rad- und Wanderreisen. Für den Kurzurlaub in Deutschland bietet Ameropa attraktive Pakete mit Hotelübernachtung und Bahnanreise sowie Erlebnissen vor Ort. Mit etwa 500.000 Reisenden jährlich ist das Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg einer der größten Reiseveranstalter in Deutschland. Sämtliche Angebote sind online auf www.ameropa.de , in über 6.000 Reisebüros sowie telefonisch unter der Rufnummer +49 (0)6172 109-777 buchbar.