Optimal abgesichert auf dem Fairway

Golfausrüstung und Bekleidung sind weltweit gegen Verlust oder Beschädigung durch Transportschäden, Einbruch, Diebstahl, Feuer oder Naturereignisse bis zu 10.000 € je Schadenfall versichert.

Golfgepäckdiebstähle aus Kraftfahrzeugen sind rund um die Uhr abgedeckt – im Ausland mit einem Selbstbehalt von 250 €.

Auch gemietete oder geliehene Golfschläger und Golfbags sind auf Auslandsreisen geschützt.

Die Schlägerbruch-Versicherung ersetzt Schäden beim Spielbetrieb auf offiziellen Golfanlagen – mit bis zu 500 € pro Schadenfall, alternativ 100 € bei Wiederbeschaffung.

Eine private Haftpflichtversicherung für Golfspieler deckt Schäden bis zu 10 Mio. € pro Schadenfall weltweit ab.

Besonderes Extra: Die „Hole-in-One“-Versicherung übernimmt die Kosten einer Feier nach dem legendären Glückstreffer im Turnier – mit bis zu 1.000 €.

Ob luxuriöser Golfurlaub in Portugal, spontaner Wochenendtrip nach Südtirol oder Turnierbesuch im Ausland - Golfreisen boomen. Doch mit hochwertigen Ausrüstungen im Gepäck und ambitionierten Spielplänen steigen auch die Risiken. Gut, wenn man dann optimal abgesichert ist. Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) bietet neben klassischen Reiseschutzprodukten eine speziell auf die Bedürfnisse von Golfreisenden zugeschnittene Golfversicherung - inklusive Schläger- bruchschutz, Ausrüstungsversicherung und sogar einer „Hole-in-One“-Absicherung.„Golfer investieren nicht nur viel Zeit und Leidenschaft in ihr Hobby, sondern oft auch einiges an Geld. Wer mit hochwertigen Schlägern, Bekleidung und Zubehör reist, sollte im Fall der Fälle nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Genau dafür haben wir die Golfversicherung entwickelt,“ erklärt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA.Die Golfversicherung der LTA kombiniert in drei wählbaren Varianten von L bis XXL verschiedene Leistungsmodule und schützt Golfurlauber weltweit – auf und abseits des Platzes:„Gerade für Senioren, Freizeitgolfer oder Reisende mit Turnierambitionen ist es beruhigend zu wissen, dass nicht nur die Reise, sondern auch der Golfsport selbst gut abgesichert ist“, so Dr. Dorka weiter. „Unser Ziel ist es, sportliche Leidenschaft mit Sicherheitsgefühl zu verbinden.“Wer eine Golfreise plant, sollte nicht nur an Handicap und Wetter denken, sondern auch an den passenden Versicherungsschutz. Besonders empfehlenswert ist es, die spezielle Golfversicherung der LTA mit einem klassischen Reiseschutzpaket - z.B. der All-in-One-Jahrespolice - zu kombinieren. So sind nicht nur Schläger und Ausrüstung, sondern auch unvorhergesehene Ereignisse wie Krankheit, Stornierungen oder Gepäckverlust abgedeckt.Für eine reibungslose Schadensregulierung lohnt es sich, die Wertnachweise der mitgeführten Golfausrüstung – also Kaufbelege, Rechnungen oder digitale Nachweise – griffbereit zu halten oder in der Cloud zu speichern. So lassen sich Schäden im Fall der Fälle unkompliziert nachweisen.Auch beim Transport sollte man auf Sicherheit achten: Zwar ist das Golfgepäck bei der LTA rund um die Uhr gegen Diebstahl aus dem Fahrzeug versichert, dennoch empfiehlt es sich, die Ausrüstung möglichst nicht sichtbar im Auto zu lagern und bei Zwischenstopps auf bewachten Parkplätzen zu parken.Weitere Informationen zur LTA-Golfversicherung unter: https://www.lta-reiseschutz.de/de/tarife/golf/ Die vor 20 Jahren vom Familienunternehmen Ulrich gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen Reiserücktrittsversicherungen der LTA greifen auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken. Für seine Service-Qualität wurde der Reiseschutz-Anbieter 2024 zum sechsten Mal in Folge von Focus Money als „Fairster Schadenregulierer“ ausgezeichnet. Seit dem 1. April 2025 gehört LTA mehrheitlich zur Hamburger HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center). Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss hochqualifizierter, inhabergeführter Versicherungsvermittler.