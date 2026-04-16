Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1057729

KC3 Köpers Corporate & Crisis Communications GmbH Bahnhofstraße 9 64720 Michelstadt, Deutschland http://www.koepers-kc3.de
Ansprechpartner:in Frau Felicitas Helmis
Logo der Firma KC3 Köpers Corporate & Crisis Communications GmbH

Nordmazedonien entdecken – trendtours erweitert Balkan-Programm

Neue achttägige Rundreise führt erstmals ausschließlich durch das vielseitige Binnenland zwischen Albanien und Bulgarien

(lifePR) (Eschborn, )
Der Best-Ager-Spezialist trendtours baut sein Portfolio im südosteuropäischen Raum aus und nimmt erstmals eine eigenständige Rundreise durch Nordmazedonien ins Programm. Bisher wurde das Land ausschließlich in Kombination mit Nachbarstaaten angeboten. Die neue, achttägige Flugreise mit Bus-Rundreise richtet den Fokus nun vollständig auf die facettenreiche Destination.

Unterschätztes Reiseziel im Herzen des Balkans

Nordmazedonien gilt noch immer als Geheimtipp. Zwischen Albanien und Bulgarien gelegen, vereint das Land auf vergleichsweise kleinem Raum eine bemerkenswerte Vielfalt: von ursprünglichen Berglandschaften und Nationalparks bis hin zu historischen Städten und religiösen Stätten. Im Zentrum steht dabei der Ohridsee, einer der ältesten und tiefsten Seen Europas, dessen klares Wasser und kulturelle Bedeutung ihn zum UNESCO-Welterbe machen.

Die Reise verbindet bekannte Höhepunkte mit authentischen Einblicken in das Alltagsleben. Stationen wie Skopje, Bitola oder Ohrid zeigen die kulturelle Bandbreite des Landes – geprägt von osmanischen, byzantinischen und modernen Einflüssen. Gleichzeitig eröffnen Naturerlebnisse in Regionen wie dem Mavrovo-Nationalpark oder der Matka-Schlucht eindrucksvolle Perspektiven auf die Landschaft. Traditionelles Handwerk, regionale Küche und Begegnungen vor Ort ergänzen das Programm.

Neue Perspektiven für erfahrene Reisende

Mit dem neuen Angebot reagiert trendtours auf die wachsende Nachfrage nach weniger bekannten Reisezielen in Europa. Nordmazedonien bietet eine Mischung aus kulturellem Reichtum, landschaftlicher Ursprünglichkeit und vergleichsweise kurzer Anreise – und spricht damit insbesondere Reisende an, die bereits viel gesehen haben und neue Perspektiven suchen.

Die achttägige Flugreise „Nordmazedonien – Juwel des Balkans“ wird in diesem Jahr im September und Oktober und in 2027 von April bis Juni und von September bis Oktober an verschiedenen Terminen angeboten und ist ab 999 Euro buchbar. Im Reisepreis enthalten sind der Hin- und Rückflug nach Skopje, 7 Übernachtungen im Doppelzimmer, Halbpension, Ausflüge laut Programm und deutschsprachiger Reiseleitung ab Ankunft in Nordmazedonien. Die Reise ist auch in der Kleingruppe mit maximal 15 Teilnehmern buchbar.

Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder https://www.trendtours.de/reisen/nordmazedonien#uebersicht

Über trendtours:               

trendtours ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland und ist seit Ende 2025 auch im österreichischen Markt aktiv. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2025 rund 269.000 Gäste und einen Umsatz von über 347 Millionen Euro. Damit gehört der Anbieter  zu den größten Reiseveranstaltern in der DACH-Region. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 7.000 Reisebüros. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt rund 190 Mitarbeiter. 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.