Neue Nordamerika-Kataloge von America Unlimited
Südstaaten im USA-Fokus – Neue Routen durch Kanada – Segelabenteuer in der Karibik
Auch jenseits der Südstaaten hat America Unlimited das Portfolio spürbar ausgebaut. Neu sind unter anderem Touren durch den Mittleren Westen und die Rocky Mountains, etwa von Denver über Yellowstone bis Seattle, sowie zusätzliche „Go-West“-Routen bis an die Pazifikküste. Zum 100. Geburtstag der legendären Route 66 wurden neue Varianten entwickelt, darunter eine Version ab/bis Grapevine, Texas. Zudem erweitern neue Zugreisen entlang der Ost- und Westküste sowie zusätzliche Gruppen- und Motorradtouren das Angebot.
Im „Kanada & Alaska“-Katalog 2026 stehen unberührte Natur und nachhaltige Abenteuer im Mittelpunkt. Neu im Programm sind spektakuläre Routen wie die 18-tägige Dempster-Highway-Tour bis ans Polarmeer, Heli-Hiking in den kanadischen Rocky Mountains oder die große Zugreise mit dem Canadian von Toronto nach Vancouver. Auch neue Erlebnisreisen wie Eisbären und Polarlichter im Spätherbst oder die exklusive Wasserflugzeug-Safari Quebec zeigen das Land aus ungewohnten Perspektiven. Camper- und Kleingruppenreisen ergänzen das Programm um weitere flexible Varianten für Entdecker.
Die neue Broschüre „Bahamas & Karibik“ vereint bewährte Klassiker mit innovativen Ideen. Zu den Highlights zählen die neue Segelreise 14 Tage Bahamas – Segeln durch die Abacos sowie die Mietwagenrundreise 10 Tage Puerto Rico entdecken. Auch vielfältige Inselkombinationen – etwa Bahamas & Florida oder Jamaika & Turks & Caicos – bieten neue Möglichkeiten für individuelle Reiseplanungen.
„Unsere neuen Kataloge zeigen, wie vielfältig Reisen in Nordamerika sein können – vom musikalischen Süden der USA über die wilde Natur Kanadas bis zu den Stränden der Karibik“, sagt Timo Kohlenberg, CEO von America Unlimited. „Wir wollen nicht nur bekannte Klassiker anbieten, sondern immer auch neue Perspektiven schaffen. Dabei steht für uns im Vordergrund, Reisen zu gestalten, die authentisch, flexibel und inspirierend sind – ganz gleich, ob unsere Gäste zum ersten Mal oder bereits zum wiederholten Mal mit uns unterwegs sind.“
Mit seiner „Destination of the Year“-Kampagne (DOTY) rückt America Unlimited erneut eine Region besonders in den Mittelpunkt. Nach Westküste, Nordosten und Mittlerem Westen widmet sich die vierte Auflage den Südstaaten. Unter www.america-unlimited.de/suedstaaten finden sich interessante Informationen zu der Region, die die Vielfalt der USA besonders eindrucksvoll verkörpert: Hier trifft eine bewegte Geschichte auf lebendige Kultur, legendäre Musiktraditionen auf kulinarische Höhepunkte und beeindruckende Natur auf herzliche Gastfreundschaft.
Die neuen Kataloge „USA & Hawaii“, „Kanada & Alaska“ und „Bahamas & Karibik“ sind ab sofort verfügbar. Reisebüros können die Kataloge direkt beim Veranstalter per Mail an info@america-unlimited.de oder telefonisch unter 0511-37444750 bestellen.
Über America Unlimited:
America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. America Unlimited wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als einer der TOP 50 Reiseveranstalter weltweit. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2011 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung