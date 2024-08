Neue Luxuszüge über Ameropa buchbar

Ameropa baut sein Angebot an Luxuszügen weiter aus und nimmt zwei neu auf den Markt gekommene Reisezüge ins Programm. La Dolce Vita Orient Express rollt ab April 2025 durch Italien – von Rom aus bis nach Venedig oder Sizilien. Ameropa Gästen stehen sechs unterschiedliche Routen mit einer oder zwei Übernachtungen zur Auswahl. Der französische Hotelkonzern Accor, der das neue Bahnprojekt gemeinsam mit dem italienischem Luxusspezialisten Arsenale SpA betreibt, hat den Zug im Stil der 1960er Jahre gestaltet. Das Design der sieben Passagierwaggons ist eine Hommage an „La Dolce Vita“, eine Zeit des Glamours und der Lebensfreude in Italien, bekannt durch den gleichnamigen Film von Frederico Fellini. Der Luxuszug verfügt über 12 Deluxe- und 18 Suite-Kabinen sowie einer Suite La Dolce Vita, die alle mit hochwertigen Materialien, weichen Teppichen und Holztäfelung ausgestattet sind und über ein eigenes Bad verfügen.



Als zweitägige Tour bietet Ameropa die Reise „Die Weinstraße“ an, die von Rom nach Montalcino führt mit Besuch eines Weingutes. Die Rückfahrt in die Ewige Stadt erfolgt in der Nacht. Ebenfalls zwei Tage ist die Reisedauer von „Die Wunder Siziliens“. Die Zugreise, bei der Palermo und Taormina besichtigt werden, startet und endet in Catania. Jeweils drei Tage unterwegs sind die Gäste des Bahn-Spezialisten auf der „Prachtvollen Reise“, die in zwei Varianten angeboten wird. Bei beiden Reisen ab/bis Rom ist der Besuch von Venedig enthalten, unterschiedlich ist das zweite Ausflugsziel: einmal Portofino und einmal Siena. „Die Wunder des tyrrhenischen Meers“ führt von Rom über Maratea und Taormina bis nach Palermo. Die dreitägige Zugreise kann auch im umgekehrten Reiseverlauf gebucht werden. Rom – Matera – Palena – Rom, „Das Herz Italiens“, ist eine weitere Reiseroute, die der La Dolce Vita Orient Express im Angebot hat.



Sehr stilvoll reisen die Ameropa Gäste auch in Asien im neuen Luxuszug SJourney. Bei der 13-tägigen Reise mit deutschsprachiger Reiseleitung lernen sie die Schönheit Vietnams auf sehr entschleunigende Art kennen. Die Tour, die die historischen, kulturellen und landschaftlichen Highlights des Landes verbindet, startet in der Hauptstadt Hanoi und führt durch das Mekong-Delta bis nach Saigon, heute Ho-Chi-Minh-Stadt. Der edle Sonderzug SJourney ist von der Trans-Indochina-Eisenbahn der 1930er Jahre inspiriert und bietet in zehn Waggons 30 luxuriöse Abteile mit Platz für maximal 60 Gäste inklusive einem Butlerservice an Bord.



„Außergewöhnliche Zugreisen liegen im Trend und Luxusreisen im Besonderen erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Egal ob Glacier Express, Rovos Rail, Al Andalus, Eastern & Oriental Express oder Royal Scotsman: Schienenkreuzfahrten auf höchstem Niveau sind angesagt. Umso mehr freuen wir uns, unseren Gästen jetzt gleich zwei neue, aufregende Luxuszüge anbieten zu können“, sagt Kai Mattes, Ameropa Leiter Rund- und Themenreisen.

