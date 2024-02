Neue Kleingruppenreise von trendtours: Glanzlichter Schottlands

Malerische Küsten, schroffe Berggipfel, liebliche Täler, düstere Moore und schwarze Seen – Schottland zieht seine Besucher durch seine ungezähmte Naturschönheit in den Bann. Und nicht nur das: Ebenfalls sehr sehenswert sind die majestätischen Schlösser, die prachtvollen Herrenhäuser und die gespenstischen Burgruinen, die im Norden Großbritanniens zu finden sind. Entdeckt werden können sie während der Kleingruppenreise „Glanzlichter Schottlands“, die trendtours Touristik neu ins Programm genommen hat. Die Teilnehmerzahl der achttägigen Flugrundreise, die in Edinburgh startet und endet, ist auf maximal 20 begrenzt. Von der schottischen Hauptstadt aus führt die Tour in nördlicher Richtung nach Stirling, wo die trendtours-Gäste auf den Spuren von „Braveheart“ wandeln können. Die historisch bedeutsame Stadt wurde durch den Sieg von William Wallace über die Engländer bekannt. Weitere Stationen sind das Märchenschloss Dunrobin Castle, das bezaubernde Küstenstädtchen Dornoch und das verträumte Fort William.Eine Bootsfahrt auf dem berühmten Loch Ness und die Panoramafahrt durch die zauberhaften Highlands sind ebenso Bestandteil der Reise wie der Besuch von Glen Coe. Das gleichnamige Tal gilt als einer der schönsten Orte Schottlands. Auf der Insel Isle of Bute, ein Geheimtipp im Vereinigten Königreich, verbringen die trendtours-Gäste zwei Nächte in einem herrschaftlichen, direkt am Meer gelegenen Hotel in Rothesay. Letzte Station der abwechslungsreichen Rundreise ist Glasgow. Die größte Stadt Schottlands ist bekannt für ihr großes Kunst- und Kulturangebot. In der Glengoyne-Destillerie können die Reiseteilnehmer die großen Fässer, in denen der Whiskey heranreift, bestaunen und sich bei einer Kostprobe von der hervorragenden Qualität der Spirituose überzeugen.trendtours Touristik bietet die Flugreise „Glanzlichter Schottlands“ von April bis Oktober 2024 an unterschiedlichen Terminen an. Die achttägige Tour kostet inklusive Flug, Transfers, sieben Übernachtungen in Mittelklassehotels, Halbpension, Busrundreise, Fährüberfahrten und Eintrittsgeldern sowie deutschsprachiger Reiseleitung ab 2.299 Euro pro Person im Doppelzimmer.Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder auf www.trendtours.de/reisen/glanzlichter-schottlands trendtours Touristik ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland und bietet weltweit Gruppenreisen an. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2023 mehr als 238.000 Gäste und einen Umsatz von mehr als 230 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind Busrundreisen in Europa, aber auch Flug- und Schiffsreisen gehören zum Programm. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt 170 Mitarbeiter in Deutschland und mehr als 1.000 Gästebetreuer in den Urlaubsgebieten. Zur Geschäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.