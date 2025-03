Neu: trendtours jetzt auch mit Rundreise in Westkanada

trendtours hat sein Angebot in Nordamerika weiter ausgebaut. Der Spezialist für Gruppenreisen hat eine elftägige Rundreise durch den Westen Kanadas neu ins Programm genommen. Die Tour startet in der glitzernden Millionenmetropole Calgary, der größten Stadt der westkanadischen Provinz Alberta. Die für ihre Cowboykultur und ihre vielseitige kulinarische Szene bekannte Großstadt gilt als das Tor zu den nahe gelegenen Rocky Mountains. Die trendtours-Gäste besuchen den Banff-Nationalpark – mit seinen beeindruckenden Bergmassiven, tiefblauen Gebirgsseen und dichten Wäldern ist er der bekannteste Nationalpark Kanadas. Von dort aus geht es über den Icefields Parkway, eine der reizvollsten Panoramastraßen der Welt, zum Jasper-Nationalpark, wo sich die Teilnehmer unter anderem auf den Maligen Canyon mit seinen spektakulären Schluchten freuen dürfen.Durch die Prärie, die sich bis hin zum Pazifik erstreckt, fahren die trendtours-Gäste entlang des Thompson River über Kamloops durch die Shuswap Highlands bis nach Sun Peak. Bevor sie den weltbekannten Wintersportort Whistler erreichen, in dem 2010 zahlreiche Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele stattfanden, passieren sie entlang des Canyon Walls am Fraser River einige der schönsten Landschaftspanoramen der Reise. In Lillooet legt die Reisegruppe einen Stopp ein. In dem kleinen Ort mit heute rund 2.000 Einwohnern lebten in der Blüte des Goldrausches in der Mitte des 19. Jahrhundert zehn Mal so viele Menschen. Über den „Sea to Sky“-Highway geht es weiter bis nach Vancouver, der Städteschönheit am Pazifik. Die moderne Metropole ist umgeben von spektakulärer Natur und eröffnet den Besuchern ganz neue Perspektiven einer Großstadt.Während der nächsten beiden Tage haben die Teilnehmer der neuen trendtours-Reise ausreichend Zeit, das faszinierende Vancouver auf eigene Faust zu erkunden. Alternativ bietet der Best-Ager-Spezialist zwei Ausflüge an, die optional dazu gebucht werden können. Der Ganztagesausflug führt nach Vancouver Island mit Besuch von Victoria, der Hauptstadt British Columbias. Bei dem Halbtagesausflug „Nord-Vancouver mit Baumwipfelpfad“ ist der Besuch und Eintritt in den Capilano Suspension Bridge Park mit der 137 Meter langen Capilano-Hängebrücke, dem Cliffwalk und dem Baumwipfelpfad integriert.trendtours Touristik bietet „Traumhaftes Westkanada“ von Mai bis Oktober 2025 an unterschiedlichen Terminen an. Die elftägige Tour kostet inklusive Flug, Transfers, neun Übernachtungen mit Frühstück sowie einem vielseitigen Ausflugsprogramm laut Reisebeschreibung und deutschsprachiger Reiseleitung ab 2.399 Euro pro Person im Doppelzimmer.Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder unter www.trendtours.de/reisen/kanada-west trendtours Touristik ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2023 mehr als 238.000 Gäste und einen Umsatz von mehr als 230 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 3.000 Reisebüropartner. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter. Zur Geschäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.