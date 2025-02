Neckermann erweitert Portugal-Programm

Neckermann Reisen bietet zusätzliche Urlaubsmöglichkeiten in Portugal an. Der Reiseveranstalter hat für 2025 zwei neue Rundreisen aufgelegt. Während der achttägigen Standortrundreise „Portugal Algarve“ lernen die Teilnehmer den schönen Süden des Landes kennen. Sie wohnen wahlweise in einem Drei- oder Fünf-Sterne-Hotel in Albufeira oder Quarteira und unternehmen von dort aus mehrere organisierte Ausflüge. Die Tagestour „Historische Algarve“ führt sie nach Silves, der ehemaligen Hauptstadt der Algarve. Von dort aus – mit Zwischenstopp in der Serra de Monchique – fahren sie in die wunderschöne Stadt Lagos. Ein weiteres Highlight ist der Halt am Kap St. Vincent, dem westlichsten Punkt Europas. Mehr Einblicke in Portugals Süden erhalten die Neckermann Gäste im Winter während einer ganztägigen Jeep Safari und im Sommer bei einer zweistündigen Fahrt mit dem Speedboot. Einen ausgiebigen Bummel über den Markt in Loulé genießen sie bei einer Halbtagestour. Jeden Samstag findet rund um die Markthallen ein beliebter Handwerker- und Bauernmarkt statt. Für Gäste, die samstags an- und abreisen, steht alternativ eine Exkursion nach Quarteira und Vilamoura auf dem Programm.



Naturliebhaber, die gerne zu Fuß unterwegs sind, dürfen sich 2025 auf eine neue Wanderreise auf Madeira freuen. Während des achttägigen Aufenthalts auf der Blumeninsel finden drei geführte Levada Wanderungen in Begleitung eines Guides statt. Levadas heißen die künstlichen Wasserläufe, die in Portugal und auf Madeira erbaut wurden, um Wasser aus den niederschlagsreichen Gebieten zu den landwirtschaftlichen Anbauflächen zu leiten. Die ganztägige Tour „Levada Rabacal“ – Dauer 7-8 Stunden inklusive Transfers und Pausen – führt durch Madeiras UNESCO-geschützen Laurisilva-Wald. Auf der Route mit mittlerem Schwierigkeitsgrad werden auch die berühmten 25 Quellen besucht. Die halbtägige Wanderung „Paradise Valley“ ist eine entspannte Halbtageswanderung, die auch für Anfänger geeignet ist, während die ebenfalls halbtägige Tour „Serra D’Aqua Valley“ (Dauer beider Wanderungen jeweils 3-4 Stunden inklusive Transfer) etwas anspruchsvoller und abenteuerlicher ist. Die Neckermann Gäste übernachten



während ihres Madeira-Urlaubs in einem Vier-Sterne-Hotel in der Hauptstadt Funchal. Die neue Standort-Wanderreise findet ab dem täglich statt mit garantierter Durchführung.



Preisbeispiele:



Standortrundreise im 3-Sterne-Hotel, Algarve, Portugal

Eine Woche im Doppelzimmer inkl. Halbpension, Flug und Transfer,

ab 769 Euro pro Person.



Standortrundreise im 5-Sterne-Hotel, Algarve, Portugal

Eine Woche im Doppelzimmer inkl. Halbpension, Flug und Transfer,

ab 869 Euro pro Person.



Wanderreise im 4-Stene-Hotel, Madeira, Portugal

Eine Woche im Doppelzimmer inkl. Frühstück, Flug und Transfer,

ab 989 Euro pro Person.



Über Neckermann Reisen:



