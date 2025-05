Neckermann baut Andalusien-Angebot aus

Neckermann Reisen hat sein Urlaubsangebot in Spanien weiter ausgebaut. In Andalusien bietet der Reiseveranstalter ab Mai neue Rundreisen an. Neckermann-Gäste können wählen, ob sie die schöne Region an der Südküste des Landes mit dem Mietwagen, dem Bus oder dem Zug erkunden. Egal für welches Verkehrsmittel sie sich entscheiden: Sie lernen die Highlights Andalusiens kennen, denn alle Reisen führen zu den bekanntesten und beliebtesten Orten der Region. Großer Vorteil der neuen Neckermann-Reisen: Die Eintrittskarten für die Alhambra sind bei der Bus- und Zugreise inkludiert.Die achttägigeführt von Málaga zum Naturpark El Torcal, der wegen seiner außergewöhnlichen Karstformationen zu den beeindruckendsten Landschaften Spaniens zählt. Nächste Station ist die für ihre prächtige mittelalterliche Architektur bekannte Stadt Granada, die auch die Alhambra beheimatet. Die weitläufige Festungsanlage gilt als eines der bedeutendsten Beispiele des maurischen Stils in der islamischen Kunst und ist eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Europas. Ein weiterer Superlativ erwartet die Neckermann-Gäste in Córdoba: Die Moschee-Kathedrale Mezquita ist eines der größten islamischen Gebäude der Welt. In Sevilla, der Hauptstadt Andalusiens, dürfen sie sich auf viele Top-Sehenswürdigkeiten freuen wie etwa den königlichen Palast Alcázar oder die Catedral de Santa Maria de la Sede mit ihrem weltberühmten Glockenturm Giralda. Auch dieses zeitgenössische Must-see darf bei einem Sevilla-Besuch nicht fehlen: Die Setas des Sevilla (Pilze von Sevilla) des deutschen Architekten Jürgen Mayer sind die größte Holzkonstruktion der Welt. Weitere Stationen der Reise sind das direkt an einer spektakulären Schlucht gelegene Städtchen Ronda, die unter anderem für ihren Sherry bekannte Stadt Jerez de la Frontera sowie die Hafenstadt Cádiz und das britische Überseegebiet Gibraltar. Zudem dürfen sich die Neckermann-Gäste auf spannende Erlebnisse wie ein typisches spanisches Abendessen und eine Vorführung in der Königlichen Reitschule in Cordoba sowie eine Sound- und Licht-Show in den Setas des Sevilla freuen. Die Reise mit deutschsprachiger Reiseleitung, deren Durchführung garantiert wird, startet wöchentlich immer sonntags ab dem 4. Mai bis zum 26. Oktober 2025.Wer es etwas individueller mag und ohne Reiseleitung in Andalusien unterwegs sein möchte, kann sich dort mit dem Auto oder im Zug fortbewegen. Neckermann hat die achttägigeneu aufgelegt. Die Tour startet und endet in Malaga und hat mit dem Besuch von Granada, Córdoba, Sevilla und Jerez de la Frontera eine ähnliche Routenführung wie die Busrundreise. Die Mietwagentour wird in zwei Varianten angeboten – entweder mit Unterkünften im Drei- bis Vier-Sterne- oder im Vier- bis Fünf-Sterne-Segment.Diese Differenzierung bietet auch die neue. Neckermann-Gäste können zwischen unterschiedlichen Hotelkategorien wählen. Während der zehntägigen Bahnreise machen die Urlauber Station in Malaga, Granada, Córdoba und Sevilla und haben in den einzelnen Städten jeweils einen mehrtägigen Aufenthalt. Im Reisepreis enthalten ist eine geführte Alhambra-Besichtigung inklusive des Transfers dorthin vom Hotel in Granada. Wie bei den Mietwagenrundreisen auch, können die Touren mit dem Zug täglich gestartet werden.Eine Woche im Doppelzimmer mit Frühstück inkl. Flug und Mietwagen ab 777 Euro pro Person.Eine Woche im Doppelzimmer mit Frühstück inkl. Flug und Mietwagen ab 1.249 Euro pro Person.Eine Woche im Doppelzimmer mit Frühstück inkl. Flug und Zug ab 1.279 Euro pro Person.Eine Woche im Doppelzimmer mit Frühstück inkl. Flug und Zug ab 1.479 Euro pro Person.Eine Woche im Doppelzimmer mit Frühstück inkl. Flug und Bus ab 1.279 Euro pro Person.Information und Buchung: www.neckermann-reisen.de , Tel. +49 (0) 211 78 177 066 und im Reisebüro60 Jahre nachdem der Reisepionier Josef Neckermann die ersten Pauschalurlauber mit dem Flugzeug ans Mittelmeer schickte, ist die Traditionsmarke Neckermann Reisen unter dem Dach der ANEX-Gruppe zurück auf dem deutschen Markt. Und sie hat nichts von ihrer einstigen Strahlkraft eingebüßt: Einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstitut YouGov zufolge, ist Neckermann mit einer gestützten Bekanntheit von 70 Prozent die zweitbekannteste Veranstaltermarke in Deutschland. Die Marke steht unverändert für ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Kernzielgruppen sind im Schwerpunkt Familien. Zum Angebot gehören die beliebtesten Badeziele rund ums Mittelmeer, die Kanarischen Inseln und ein umfangreiches Autoreisen-Programm. Attraktive Angebote auf der Mittel- und Fernstrecke, wie z.B. die Vereinigten Arabischen Emirate, Thailand, Malediven, die Dom. Republik oder New York als Städtereise, runden das vielfältige Programm ab.