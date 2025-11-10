Mit allen Sinnen unterwegs: trendtours stellt neue Italien-Reise vor
Achttägige Flugreise kombiniert Kultur, Kulinarik und Küstenflair in der Emilia Romagna
Entdeckungen zwischen Mittelalter, Moderne und Genuss
Das Programm umfasst vier Ganztagesausflüge, die zentrale Orte und Spezialitäten der Region erlebbar machen. Auf dem Reiseplan stehen unter anderem Ferrara und das wasserreiche Comacchio, San Marino sowie Bologna und Parma. Ein Pasta-Kochkurs bietet Einblicke in die lokale Kochkunst aus erster Hand.
Im Umland von Modena besuchen die Reisenden eine traditionelle Balsamico-Manufaktur und ein Wurstwaren-Museum, das die Geschichte italienischer Spezialitäten vermittelt und zur Verkostung einlädt. Eine Bootsfahrt durch das Po-Delta ergänzt das Programm um ein besonderes Naturerlebnis. Weitere Ausflüge in die UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt Ravenna und zur Mittelalterfeste Mondaino können auf Wunsch dazugebucht werden.
Reisetermine und Buchung
Die achttägige Flugreise „Ciao Emilia Romagna“ wird zwischen Ende März und Ende Oktober 2026 an verschiedenen Terminen angeboten und ist ab 999 Euro buchbar. Im Reisepreis enthalten sind der Hin- und Rückflug nach Bologna inklusive Transfers, 7 Übernachtungen im Doppelzimmer eines Vier-Sterne-Hotels, Halbpension, Ausflüge laut Programm und eine deutschsprachige Reisebegleitung.
Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder www.trendtours.de/reisen/emilia-romagna.