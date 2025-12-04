LTA stärkt strategische Position: Neue Partnerschaft mit der ERGO Reiseversicherung AG ab Dezember 2025

Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) stellt ihre Risikoträgerschaft neu auf und startet zum 01.12.2025 eine langfristig angelegte Zusammenarbeit mit der ERGO Reiseversicherung AG. Mit dem Wechsel setzt LTA einen klaren strategischen Fokus: Die eigene Produktlandschaft wird weiter ausgebaut, die Servicequalität gestärkt, um Innovationen schneller in den Markt zu bringen.



„Als Reiseschutz-Spezialist sind wir verpflichtet, unseren Kundinnen und Kunden regelmäßig verbesserte und zeitgemäße Versicherungsprodukte anzubieten. Dazu gehört auch, die Risikoträgerschaft in regelmäßigen Abständen zu prüfen und weiterzuentwickeln“, betont Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA. „Mit der ERGO gewinnen wir einen starken Partner, der unser Wachstum, unsere Innovationsprojekte und unsere Serviceorientierung konsequent unterstützt.“



Auf Seiten der ERGO ist die neue Partnerschaft ein wichtiges Signal für den Markt.



„Die LTA ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Spezialist im Reiseschutz. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam innovative Lösungen entwickeln werden, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen im Reisemarkt gerecht werden. Die Zusammenarbeit ist ein starkes Zeichen für eine langfristige, erfolgreiche Partnerschaft“, erklärt Torsten Haase, Vorstand Vertrieb & Marketing der ERGO Reiseversicherung AG.



Die LTA gestaltet ihre Reiseschutzpakete eigenständig – von der Produktentwicklung bis zu den Serviceprozessen. Dieses Modell ermöglicht hohe Flexibilität, kurze Innovationszyklen und eine konsequente Ausrichtung auf Kunden- und Vertriebspartnerbedürfnisse.



Mit dem neuen starken Risikoträger an ihrer Seite schafft LTA zusätzliche Möglichkeiten, ihre moderne Produktarchitektur und den breiten Serviceansatz weiter auszubauen. Bereits zum Start der neuen Buchungssaison wird LTA ihr Leistungsversprechen mit einem umfassenden Reiseschutz-Paket-Konzept erweitern und KI in der Schadenbearbeitung testen, um zukünftig schnellere Prozesse und zusätzliche Mehrwerte zu integrieren.



Über LTA



Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH wurde von der Unternehmerfamilie Ulrich gegründet und ist seit 20 Jahren ein unabhängiger Spezialist für Reiseschutzlösungen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen bietet modular aufgebaute Reiseversicherungsprodukte, sowie umfassende Rundum-sorglos-Pakete (“All-in-One”) an. LTA wurde bereits mehrfach für ihre Service-Qualität ausgezeichnet. Seit April 2025 gehört das Unternehmen mehrheitlich zur HBC-Gruppe. Die Konsolidierungsplattform verbindet in Europa über 40 Gesellschaften an mehr als 20 Standorten.



Über ERGO Reiseversicherung AG



Die ERGO Reiseversicherung AG prägt seit über 115 Jahren den Reiseschutz und zählt weltweit zu den führenden Reiseversicherern. Mit ihrem internationalen Netzwerk, einer hohen Kundenorientierung und einem breiten Leistungsangebot stellt sie sicher, dass Reisende vor, während und nach der Reise optimal betreut werden.

