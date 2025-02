Kanada hautnah erleben – America Unlimited präsentiert das Partnerland der ABF 2025

Hannover wird im Februar 2025 zum Tor nach Kanada: Vom 12. bis 16. Februar präsentiert der Nordamerika-Spezialist America Unlimited das zweitgrößte Land der Erde auf der ABF als offizielles Partnerland. Messebesucher erwartet inauf über 1000 Quadratmetern nicht nur eine inspirierende Reise durch die faszinierende Welt Kanadas, sie haben auch die Möglichkeit, sich von Experten beraten zu lassen und Angebote zu buchen. Schnellentschlossenen winken sogar drei Prozent Messe-Rabatt.Die Nachfrage nach Urlaub im Ahornland schießt bei America Unlimited aktuell durch die Decke. Gegenüber dem bereits guten Vorjahr verzeichnet der Veranstalter ein Buchungsplus von beeindruckenden 70 Prozent. Besonders stark gefragt sind derzeit Rundreisen durch Westkanada, etwa mit Vancouver Island als Highlight, sowie Erlebnisse wie Wal- und Bärenbeobachtungen, Ranch-Aufenthalte und Zugreisen durch die Inside Passage. Auch sogenannte „Bucketlist-Reisen“, wie Eisbären-Beobachtung in Manitoba oder Besuche der beeindruckenden Nationalparks Kanadas, erfreuen sich wachsender Beliebtheit.„Es ist bemerkenswert, wie stark Kanada in den Fokus der Reisenden gerückt ist“, erklärt Timo Kohlenberg, geschäftsführender Gesellschafter von America Unlimited. Neben der Faszination von Landschaft, Kultur und Tierwelt sieht Kohlenberg auch im aktuellen politischen Klima der USA einen Grund für die deutlich gestiegene Nachfrage. Während die Außenwirkung der Vereinigten Staaten von Amerika unter Trump erste Kratzer bekäme und die Buchungen leicht zurückgingen, erlebe das Nachbarland Kanada gerade einen regelrechten Boom, attestiert der Chef von America Unlimited.Am Stand des Nordamerika-Spezialisten erwartet die Besucher eine umfassende und persönliche Reiseberatung sowie exklusive Angebote, wie etwa 14 Tage Westkanada ab nur 2.399 €. Ergänzt wird das Programm durch spannende Vorträge auf der großen Bühne der ABF, bei denen Kanada-Experten Insidertipps zu den schönsten Reiserouten und unvergesslichen Erlebnissen teilen. Ein besonderes Highlight: Beim Canadian Diner können Besucher kanadische Spezialitäten wie Burger genießen und das einzigartige Flair des Ahornlands mitten in Hannover erleben.Mehr Informationen unter: www.america-unlimited.de America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. America Unlimited wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als einer der TOP 50 Reiseveranstalter weltweit. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2011 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung auf das Premium-Segment. Im Sommer 2022 hat der Spezialveranstalter mit Australia Unlimited eine weitere Marke für Reisen nach Ozeanien auf den Markt gebracht.