In St. Peter-Ording kommen Strandkörbe unter den Hammer

Schnäppchenjäger aufgepasst: Wer günstig einen Strandkorb erwerben möchte, sollte sich die Auktion in St. Peter-Ording nicht entgehen lassen. Am 14. Oktober 2023 kommen in dem Ferienort an der Nordsee 70 bis 80 der beliebten Strandmöbel unter den Hammer. Die Körbe wurden von der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording aussortiert, sie sind aber funktionstüchtig und von Hobbyheimwerkern leicht zu reparieren. Während ein neuer Strandkorb ab 1.000 Euro aufwärts kostet, liegt das Mindestgebot in SPO, wie das Seebad liebevoll von Einheimischen und Gästen genannt wird, bei 80 Euro.Ein Stück Nordseeurlaub für zuhause – dafür ist kein Weg zu weit, wie zwei Frauen aus Bayern im vergangenen Jahr eindrucksvoll bewiesen haben. Sie waren aus Bad Kissingen in Unterfranken angereist, um einen der begehrten Strandkörbe zu ersteigern. Mit Erfolg: Ein St. Peteraner Exemplar steht jetzt im eigenen Garten.„Die Chancen einen Strandkorb zu ergattern, sind in diesem Jahr besonders hoch. Es werden fast doppelt so viele Körbe versteigert wie 2022“, sagt Tourismus-Direktorin Katharina Schirmbeck. Ebenfalls auf der Auktion angeboten werden ausgemusterte Badezonen-Bojen. Die Versteigerung findet ab 12 Uhr am Strandübergang Ording statt. Ab 11 Uhr können Interessenten die Strandkörbe begutachten.Weitere Informationen: https://www.st-peter-ording.de