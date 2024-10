Hochwasser-Gefahr steigt

Vermeiden Sie das Überqueren von Hochwasserstraßen oder exponierten Küstenbereichen.

Suchen Sie sofort höhergelegene Gebiete auf, wenn Sie von steigenden Wassermassen überrascht werden.

Bleiben Sie wachsam gegenüber Warnzeichen für Erdrutsche, wie Risse im Boden oder dumpfe Geräusche.

Überprüfen Sie vor Reiseantritt die Machbarkeit der geplanten Reiserouten und verfolgen Sie Wetterberichte vor Ort.

Bereiten Sie sich auf längere Stromausfälle und Störungen in der Kommunikation vor.

Vermeiden Sie den Aufenthalt in oder um beschädigte Gebäude.

Ergreifen Sie Maßnahmen, um sich vor Mückenstichen zu schützen, insbesondere in überfluteten Gebieten.

Safeture, eine führende Plattform für das professionelle Management von Reiserisiken, und Riskline, eines der renommiertesten Unternehmen für die Analyse von Reiserisiken, weisen gemeinsam auf die alarmierende Zunahme von Hochwassern und Überschwemmungen weltweit hin. Laut internen Analysen haben extreme Wetterereignisse im Jahr 2024 Millionen von Menschen weltweit betroffen und dabei Leben, Infrastruktur und Reisepläne erheblich beeinträchtigt.Die jüngsten Überschwemmungen in Regionen wie Nepal, Vietnam, Europa, Thailand und den USA haben verheerende Auswirkungen gezeigt. Allein im September 2024 hat Hurrikan Helene im Südosten der USA zu über 230 Todesopfern geführt und Teile von Florida, Georgia und den Carolinas überschwemmt. In Europa verursachte Sturm Boris im September großflächige Überschwemmungen, insbesondere in Rumänien, Polen, Österreich und Ungarn.Laut der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) war das Jahr 2024 eines der schwersten Extremwetterjahre der letzten 100 Jahre. Überschwemmungen treffen weltweit mehr Menschen als viele andere Naturereignisse, und der Klimawandel verstärkt diesen Trend weiter. Allein in West- und Zentralafrika kamen zwischen Juni und September Hunderte Menschen ums Leben, und über 44 Millionen Menschen in 14 Ländern sind von den Fluten betroffen.„Die wachsende Häufigkeit und Schwere von Überschwemmungen weltweit ist ein klarer Weckruf für Reisende und Unternehmen. Unsere Aufgabe bei Safeture und Riskline ist es, umfassende und aktuelle Informationen bereitzustellen, damit Menschen auf diese extremen Situationen vorbereitet sind und sicher reisen können“, sagt Marcel Brandt, Director DACH & Strategic Business Development bei Safeture.Safeture und Riskline raten Reisenden dringend, sich über lokale Bedingungen auf dem Laufenden zu halten und Sicherheitsanweisungen vor Ort zu befolgen, um Risiken während und nach einem Hochwasserereignis zu minimieren.Safeture ist ein Software as a Service (SaaS)-Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden. Die 2009 gegründete Gesellschaft bietet eine Plattform für das professionelle Management von Risiken zur Sicherheit auf Reisen. Mehr als weltweit 4.000 Unternehmen und Organisationen nutzen die innovative Technologie bereits. Safeture bietet die Möglichkeit, Sicherheit effektiv zu automatisieren, und durch die nahtlose Integration der Software im Unternehmen wird diese zugleich ein fester Bestandteil der internen Prozesse. Die Safeture-Aktie ist an der NASDAQ First North Growth Market Stockholm (Ticker: SFTR) notiert. www.safeture.com Riskline ist ein dänischer Content-Provider und eines der weltweit führenden Unternehmen für die Analyse von Reiserisiken. Professionelle Analysten, die durch KI unterstützt werden, verarbeiten mehr als 100.000 Datenquellen, um zeitnah genaue Risikobewertungen zu erstellen. Riskline und Safeture arbeiten seit Oktober 2022 zusammen. www.riskline.com