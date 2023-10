Grünes Reisebüro von LCC mit Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet

Unter dem Label „Grünes Reisebüro“ startete die Lufthansa City Center Reisebüro AG im März mitten in der Freiburger Innenstadt eine neue Handelsmarke, die für nachhaltiges Reisen steht. Jetzt wurde das viel beachtete Pilotprojekt der LCC-Gruppe von der renommierten und weltweit tätigen spanischen Hotelkette Iberostar mit dem im letzten Jahr eingeführten Sustainibility Award ausgezeichnet. Andreas Kindlimann, Büroleiter und Ideengeber, nahm den mit 5.000 Euro dotierten Preis vor wenigen Tagen im Rahmen einer Feierstunde in Valencia entgegen.Die hochkarätig besetzte Jury würdigte nicht nur das Konzept, sondern vor allem mit welcher Konsequenz der Nachhaltigkeitsgedanke bei der Produktauswahl und in der Kundenberatung umgesetzt wird. Wer bei Andreas Kindlimann seinen Urlaub bucht, kauft nicht einfach nur eine Reise, sondern eine Idee. „Unsere Chance ist, dem Urlauber Nachhaltigkeit zu erklären und von der Sinnhaftigkeit nachhaltiger Reisen zu überzeugen“, sagt der gebürtige Schweizer und läßt seinen Worten auch Taten folgen. Im Grünen Reisebüro haben Kunden nicht nur die Möglichkeit, den CO2-Ausstoß einer Reise zu kompensieren und zwischen verschiedenen klimaeffizienten Flugoptionen zu wählen, sie haben bei der Buchung ihres Fluges sogar Einfluss auf die verwendete Energiequelle. Wer bereit ist, etwas tiefer ins Portemonnaie zu greifen, für den kauft Nachhaltigkeitsexperte Kindlimann besonders umweltfreundliches Kerosin ein - sogenanntes Sustainable Aviation Fuel (SAF), also Flugkraftstoffe, die ohne Verwendung fossiler Energiequellen hergestellt werden.„Wir haben vielfältige Ideen und Möglichkeiten Reisenden ein durch und durch nachhaltiges Urlaubserlebnis zu gestalten, stehen mit dem Grünen Reisebüro aber noch ziemlich am Anfang“, so Kindlimann. „Ich sehe uns als eine Art Testlabor mit Vorbildcharakter auch für andere Reisebüros, in dem wir vieles ausprobieren“. Die aktuelle Auszeichnung mit dem Nachhaltigkeitspreis von Iberostar sei für ihn ein Beleg für die große Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die das Konzept innerhalb der Tourismusbranche erfahre.Strenge Maßstäbe in punkto Nachhaltigkeit legt die neue Handelsmarke aber nicht nur bei den angebotenen Reisen, sondern auch bei sich selbst an. Das Freiburger Büro in der Adelhauser Straße 29-31a ist minimalistisch und ressourcenschonend mit Second-Hand-Möbeln eingerichtet. Es wird weitestgehend papierfrei gearbeitet und auf Kataloge verzichtet. Zudem strebt das Grüne Reisebüro eine eigene CSR-Zertifizierung an und legt beim Thema Sozialverträglichkeit die gleichen Maßstäbe an, die es auch von den Partnern in den Zielgebieten und Unterkünften erwartet.Zum Foto: Andreas Kindlimann (mitte), Geburtshelfer und Chef des Grünen Reisebüros in Freiburg, erhielt in Valencia den Nachhaltigkeitspreis von Iberostar. Zu den ersten Gratulanten gehörten die Jury-Mitglieder Klaus Hildebrandt (links), Chefredakteur des touristischen Fachmagazins FVW, und Finn Ackermann (rechts), Executive Vice President Commercial EMEA Iberostar Group.Weitere Informationen: https://gruenesreisebuero.de