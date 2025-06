Feinreisen präsentiert neuen Webauftritt und erweitert exklusives Reiseportfolio

Feinreisen, der Luxusreiseveranstalter für maßgeschneiderte Privatreisen, präsentiert sich im neuen Look. Nach einem umfassenden Relaunch überzeugt der neue Internetauftritt der Marke durch ein klares, elegantes Design, das sich optisch am Auftritt der Schwestermarke America Unlimited orientiert. Hochwertige Bildwelten, eine aufgeräumte Struktur und intuitive Navigation bieten den Besuchern Inspiration und Orientierung gleichermaßen.Besonderes Augenmerk wurde auf die mobile Optimierung gelegt: Die Website ist vollständig responsiv und garantiert auch auf Smartphones und Tablets ein erstklassiges Nutzererlebnis. Technologisch präsentiert sich Feinreisen ebenfalls auf höchstem Niveau: Ein neu entwickeltes Buchungs- und Reiseanmelde-Tool ermöglicht Reisebüros und Endkunden unkomplizierte, schnelle und sichere Buchungen.Der neue Webauftritt geht einher mit der Erweiterung des exklusiven Reiseportfolios. Mit dem Relaunch stellt Feinreisen neue, handverlesene Luxusreisen vor, die außergewöhnliche Erlebnisse in einigen der faszinierendsten Regionen der Welt versprechen.„Unsere Kunden suchen nicht nur exklusive Destinationen, sondern Erlebnisse, die bewegen und inspirieren“, sagt Timo Kohlenberg, geschäftsführender Gesellschafter der America Unlimited-Unternehmensgruppe, zu der die Marke Feinreisen gehört. „Jeder Reisevorschlag wird mit Gespür für das Besondere entwickelt – fernab vom Mainstream, aber immer mit persönlicher Note, Stil und Diskretion“, so Kohlenberg weiter.Zu den neuen Reiseerlebnissen von Feinreisen zählen etwa Vietnam & Angkor Wat – Kulturreise der Extraklasse . Auf der 17-tägigen Rundreise erleben die Gäste die kulturellen Höhepunkte Vietnams – von den Kolonialbauten Hanois über die legendäre Halong-Bucht bis hin zur Kaiserstadt Hue. Den krönenden Abschluss bildet der Besuch der weltberühmten Tempelanlage von Angkor Wat in Kambodscha.Ebenfalls neue im Portfolio des Reiseveranstalters ist Luxus-Inselhopping in Indonesien: Bali, Java & Lombok mit Singapur . Bei dieser exklusiven Reisekombination (17 Tage) übernachten die Gäste in handverlesenen 5-Sterne-Unterkünften mit Privatpool, Butler-Service und Fine Dining. Inlandsflüge, Transfers und unvergessliche Ausflüge wie zum Borobudur-Tempel sind inklusive.Die Magie Down Unders erleben die Feinreisen-Gäste während der 18-tägigen Tour Von Outback bis Ozean: Das Beste Australiens . Der Kontinent präsentiert sich in seiner ganzen Vielfalt – von pulsierenden Metropolen bis hin zu unberührten Naturlandschaften. Die exklusive Reise führt zu ikonischen Orten wie Sydney, Kangaroo Island, Uluru, dem Daintree-Regenwald und Hamilton Island.Die Reiseveranstalter Feinreisen bietet exklusive Luxusreisen weltweit an, die den Wünschen der Gäste entsprechend angepasst oder eigens für sie zusammengestellt werden können. Feinreisen ist eine Veranstaltermarke von America Unlimited, einem der führenden Spezialisten für Reisen nach Kanada und in die USA, die 2011 auf dem Markt eingeführt wurde. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das Familienunternehmen aus Hannover aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg.