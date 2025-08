Feinreisen baut Portfolio massiv aus

Der auf hochwertige Individualreisen spezialisierte Veranstalter Feinreisen, eine Marke der America Unlimited Gruppe, hat sein Angebot deutlich ausgebaut. Insgesamt 30 neue Reisen und individuell kombinierbare Reisebausteine wurden in das Portfolio aufgenommen. Ziel des Ausbaus ist es, der wachsenden Nachfrage nach maßgeschneiderten, qualitativ anspruchsvollen Reiseerlebnissen abseits klassischer Standardangebote gerecht zu werden. Die Erweiterung umfasst neue Angebote auf nahezu allen Kontinenten – mit Schwerpunkten in Griechenland, Afrika, Asien und Australien.



„Wir beobachten seit Jahren ein steigendes Interesse an individuell konzipierten Reisen mit persönlichem Charakter und gehobenem Anspruch“, sagt Timo Kohlenberg, geschäftsführender Gesellschafter der America Unlimited-Unternehmensgruppe. „Mit der Erweiterung unseres Feinreisen-Angebots reagieren wir auf diesen Trend und bauen unsere Position im Premium-Segment gezielt aus mit neuen Destinationen und Anbietern, die unseren Qualitätsanspruch teilen.“



Die neu aufgenommenen Angebote richten sich vor allem an Paare, kleine Gruppen und anspruchsvolle Alleinreisende, die besonderen Wert auf Exklusivität, Qualität und Individualität legen. Im Mittelpunkt stehen dabei intensive Natur- und Kulturerlebnisse, die durch persönliche Betreuung, exklusive Unterkünfte und individuelle Reisegestaltung geprägt sind.



Laut Feinreisen ist Luxus dabei nicht ausschließlich als Preisfrage zu verstehen: Vielmehr gehe es um Erlebnisse, die sich durch maßgeschneiderte Planung, private Führungen, ausgewählte Boutique-Hotels oder Lodges sowie exklusive Transfers auszeichnen. „Unsere Kundinnen und Kunden suchen nicht das Gewöhnliche, sondern das Besondere – fernab von Massenangeboten“, so Kohlenberg.



Der Anteil der Highend-Reisen am Gesamtumsatz von Feinreisen sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Alle Reisen werden individuell geplant, ein starres Baukastensystem kommt nicht zum Einsatz. Auch das Team des Veranstalters wurde speziell auf diese Art von Reisen geschult, um eine persönliche und fundierte Beratung auf höchstem Niveau zu gewährleisten.



Wie bei allen Angeboten des Luxusreiseveranstalters können auch die neuen Reisen bezüglich des Programms und der Reisedauer individuell an die Wünschen der Gäste angepasst werden. Bei der Ausarbeitung der detaillierten Reise und der Realisierung von Sonderwünschen, die im Premium-Segment nicht selten sind, werden die Reisebüros tatkräftig vom Feinreisen-Team unterstützt. „Die allermeisten Reisen werden über Reisebüros verkauft, denn die Feinreisen-Klientel wünscht sich die persönliche Beratung eines Reiseprofis“, erklärt Kohlenberg. Aufgrund der höheren und teilweise sehr hohen Reisepreise sei das für die Vertriebspartner durchaus lukrativ.



Über Feinreisen:



Die Reiseveranstalter Feinreisen bietet exklusive Luxusreisen weltweit an, die den Wünschen der Gäste entsprechend angepasst oder eigens für sie zusammengestellt werden können. Feinreisen ist eine Veranstaltermarke von America Unlimited, einem der führenden Spezialisten für Reisen nach Kanada und in die USA, die 2011 auf dem Markt eingeführt wurde. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das Familienunternehmen aus Hannover aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg.

