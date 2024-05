Fallende Hotelpreise für USA-Reisen erwartet

Wer in diesem Jahr eine Reise in die USA plant, hat gute Karten. Das Angebot an Flügen ist so groß wie lange nicht und hat das Niveau aus der Zeit vor der Corona-Pandemie wieder erreicht. Die Zahl der Direktflüge ab Deutschland ist gegenüber 2023 erheblich gestiegen, die Preise sind insbesondere im Vergleich zu Flugreisen nach Asien moderat. Für die kommenden Monate erwarten Experten zudem fallende Hotelpreise.



„Die Rahmenbedingungen für Urlaub in den Staaten sind derzeit so günstig wie lange nicht“, weiß Timo Kohlenberg, Geschäftsführer von America Unlimited. „Nachdem die Übernachtungspreise infolge der Corona-Pandemie durch die Decke gegangen sind, weil der Inlandstourismus massiv zunahm, zeichnet sich nun eine deutliche Entspannung ab“, so USA-Experte Kohlenberg. Die Amerikaner würden wieder verstärkt ins Ausland reisen, wovon auch deutsche Urlauber profitieren. Infolge wieder leicht sinkender Preise sei eine weiter anziehende Nachfrage zu erwarten, ist der Chef des Nordamerika-Spezialisten überzeugt. Aktuell verzeichnet America Unlimited ein Buchungsplus von 25 Prozent.



Damit liegt das Unternehmen aus Hannover im Trend: Auf der erst vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen Reisemesse IPW in Los Angeles, einer der weltweit größten Fachmessen für Touristikprofis, waren sich die Experten einig, dass nach 1,84 Millionen Reisenden aus Deutschland in 2023 in diesem Jahr mit rund 2,1 Millionen zu rechnen ist. Die Deutschen waren bereits im letzten Jahr nach den Briten die Nummer Zwei im amerikanischen Übersee-Tourismus.

