Experten erwarten starke Hurrikan-Saison in 2024

Für die atlantische Hurrikan-Saison 2024, die am 1. Juni begonnen hat und sich bis zum 30. November erstreckt, wird eine überdurchschnittliche Aktivität erwartet. Die Prognose geht von bis zu 25 Stürmen aus, davon könnten 8 bis 13 zu Hurrikanen werden, darunter 4 bis 7 schwere Hurrikane der Kategorie 3, 4 oder 5 mit Windgeschwindigkeiten von 180 bis zu mehr als 250 Stundenkilometern. Nach Einschätzung der Experten von Safeture, einer führenden Plattform für das professionelle Management von Reiserisiken, und Riskline, einem der bekanntesten Unternehmen für die Analyse von Reiserisiken, hat sich der September in den vergangenen Jahren als Hurrikan-stärkster Monat mit den weitaus meisten Stürmen erwiesen. Während die USA das am stärksten von atlantischen Hurrikanen betroffene Land sind, leidet Mexiko vor allem unter den Wirbelstürmen im Ostpazifik.Als Gründe für das vermehrte Auftreten von Hurrikanen werden die hohen Wassertemperaturen im Atlantik und das erwartete Einsetzen von La Niña, einer Phase kühlerer Wassertemperaturen im Pazifik, deren Fernwirkung auch starke Wirbelstürme im Atlantik begünstigt, genannt. „Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Klimawandel dazu beiträgt, dass die Hurrikane besonders stark sind mit extremen Niederschlägen“, sagt Marcel Brandt, Director DACH & Strategic Business Development bei Safeture. Auch die ungewöhnlichen Zirkulationsmuster des vergangenen Jahres werden mit dem vom Menschen verursachten Klimawandel in Verbindung gebracht. In 2023 haben sich außergewöhnlich viele Stürme entwickelt, darunter sieben Hurrikane, drei davon der Kategorie 3 oder höher. Für ein El Niño-Jahr, wie es 2023 eines war, ist das sehr ungewöhnlich. Denn in Zeiten des Wetterphänomens entstehen auf dem Atlantik meistens nur wenige Stürme oder sie sind schwach ausgeprägt.Safeture ist ein Software as a Service (SaaS)-Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden. Die 2009 gegründete Gesellschaft bietet eine Plattform für das professionelle Management von Risiken zur Sicherheit auf Reisen. Mehr als weltweit 4.000 Unternehmen und Organisationen nutzen die innovative Technologie bereits. Safeture bietet die Möglichkeit, Sicherheit effektiv zu automatisieren, und durch die nahtlose Integration der Software im Unternehmen wird diese zugleich ein fester Bestandteil der internen Prozesse. Die Safeture-Aktie ist an der NASDAQ First North Growth Market Stockholm (Ticker: SFTR) notiert. www.safeture.com Riskline ist ein dänischer Content-Provider und eines der weltweit führenden Unternehmen für die Analyse von Reiserisiken. Professionelle Analysten, die durch KI unterstützt werden, verarbeiten mehr als 100.000 Datenquellen, um zeitnah genaue Risikobewertungen zu erstellen. Riskline und Safeture arbeiten seit Oktober 2022 zusammen