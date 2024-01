Malediven (15%) Südafrika (15%) Tansania (10%) Oman (8 Prozent) Botswana (8 Prozent) Dubai (8 Prozent) Bali (5 Prozent) Griechenland (5 Prozent) Thailand (5 Prozent) Sonstige (21 Prozent)

Luxusreisen liegen im Trend. Seit einigen Jahren verzeichnet Feinreisen, der Spezialist für Urlaub im Premium-Segment, eine stetig wachsende Nachfrage. Waren es früher vornehmlich die Hotels und Ferienhäuser, die luxuriös ausgestattet sein sollten, und der gehobene Komfort beim Flug – Business oder First statt Economy Class –, hat sich das Verständnis von Luxus gewandelt.„Das Erlebnis vor Ort und eine gewisse Exklusivität ist Luxusreisenden heute sehr wichtig. Sei es der private Helikopter-Transfer, die Kuratoren-Führung durchs Museum oder die private Shopping-Begleitung – die Experience ist neben der Unterkunft und dem Transport eine ausschlaggebende Komponente“, erklärt Timo Kohlenberg, geschäftsführender Gesellschafter der America Unlimited GmbH, zu der Feinreisen gehört.Komplexer würden die Ansprüche seiner Gäste auch in Bezug auf die Anzahl der Reisenden. In der Vergangenheit waren es vornehmlich Paare und Eltern mit ihren Kindern, die bei Feinreisen Luxusurlaub gebucht haben. „Heute wird der Urlaub auch gerne gemeinsam mit den Großeltern verbracht. Das wiederum stellt uns vor die Herausforderung, Aktivitäten für unterschiedliche Generationen anzubieten“, so Kohlenberg.Die beliebtesten Ziele für Luxusreisen in 2024 sind laut aktuellem Buchungsstand von Feinreisen Südafrika und die Malediven (je 15 Prozent), gefolgt von Tansania mit 10 Prozent. Jeweils 8 Prozent der Urlaubsbuchungen des Veranstalters entfallen auf den Oman Botswana und Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 5 Prozent der Feinreisen-Gäste verbringen ihren Urlaub in diesem Jahr auf der indonesischen Insel Bali , in Griechenland oder Thailand . Die restlichen 21 Prozent verteilen sich auf andere Urlaubsziele weltweit.(prozentualer Anteil an allen Buchungen von Feinreisen mit Stand vom 22.01.2024)Die Reiseveranstalter Feinreisen bietet exklusive Luxusreisen weltweit an, die den Wünschen der Gäste entsprechend angepasst oder eigens für sie zusammengestellt werden können. Feinreisen ist eine Veranstaltermarke von America Unlimited, einem der führenden Spezialisten für Reisen nach Kanada und in die USA, die 2011 auf dem Markt eingeführt wurde. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das Familienunternehmen aus Hannover aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg.