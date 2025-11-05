Deutscher Fairness-Preis 2025: Reiseschutz-Anbieter LTA auf dem Siegertreppchen

Die feierliche Preisverleihung fand Ende Oktober in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt. Der Deutsche Fairness-Preis wird in insgesamt 70 Kategorien vergeben – von Energieversorgern über Versicherungen bis hin zu Dienstleistern aus Mobilität und Handel.
„Alle ausgezeichneten Unternehmen setzen in puncto Fairness Maßstäbe innerhalb ihrer Branche. Besonders entscheidend für die hohe Kundenzufriedenheit waren in diesem Jahr die Zuverlässigkeit der Anbieter und das faire Preis-Leistungs-Verhältnis“, so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität.
Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer von LTA, ordnet die Auszeichnung ein: „Diese Auszeichnung freut uns ganz besonders, weil sie direkt von unseren Kunden kommt. Fairness bedeutet für uns: klare Tarifstrukturen ohne versteckte Kosten, transparente Kommunikation und verlässliche Leistungsregulierung.“
Die Methodik der Untersuchung: In der repräsentativen Online-Befragung wurde die Kundenzufriedenheit in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz analysiert. Bewertet wurden zudem Preisgestaltung, Einhaltung versprochener Leistungen, Kulanz bei Reklamationen, Verständlichkeit von Produktinformationen und Transparenz von Verträgen. Auch die Weiterempfehlungsbereitschaft floss in das Gesamtergebnis ein. Insgesamt wurden 822 Unternehmen in die Auswertung aufgenommen – basierend auf 66.626 Kundenstimmen.
Für LTA ist die Auszeichnung ein wichtiges Signal: Der Mannheimer Reiseschutz-Anbieter sieht Fairness als festen Bestandteil seiner DNA – von verständlichen Vertragsunterlagen über kulante Schadenbearbeitung bis hin zu einem ehrlichen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weiterführende Informationen
- Informationen und Ergebnisse zum Deutschen Fairness-Preis 2025: DISQ/ntv (Studienseite). DISQ
- LTA Unternehmensinfos & Reiseschutz-Leistungen: lta-reiseschutz.de. lta-reiseschutz.de
Die vor 20 Jahren vom Familienunternehmen Ulrich gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen Reiserücktrittsversicherungen der LTA greifen auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken. Für seine Service-Qualität wurde der Reiseschutz-Anbieter 2024 zum siebten Mal in Folge von Focus Money als „Fairster Schadenregulierer“ ausgezeichnet. Seit dem 1. April 2025 gehört LTA mehrheitlich zur Hamburger HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center). Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss hochqualifizierter, inhabergeführter Versicherungsvermittler.
Weitere Informationen über LTA unter: www.lta-reiseschutz.de