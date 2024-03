Australia Unlimited erweitert Programm

Australia Unlimited, der Spezialist für Reisen nach Australien, Neuseeland und in die Südsee, hat sein Angebot in Australien stark ausgebaut. Von der siebentägigen Tour „Cairns, Tablelands und Outback“ über “The Capitol Way von Sydney nach Melbourne“ (8 Tage) und „South Australia Experience“ (5 Tage) bis zu „Best of the West“ (8 Tage) und „Northern Outback Adventure“ (8 Tage) – das Portfolio von Australia Unlimited wurde um zahlreiche neue Reisen auf dem roten Kontinent erweitert.



„Wir haben jetzt in allen Regionen des Landes verschiedene kürzere Reisen im Programm, die miteinander kombiniert werden können“, erklärt Timo Kohlenberg, CEO von Australia Unlimited. Der modulare Aufbau des neuen Angebots biete den Gästen die Möglichkeit, Reiseschwerpunkte zu setzen und sie nach eigenen Vorlieben zu verbinden. „Wir gehen in die Tiefe und bieten auch für Australien-Kenner interessante Alternativen zu bekannten Reiserouten“, so Kohlenberg.



Ob die sechstägige Tour „The Red Centre Loop“, die Rundreise durch Tasmanien oder eine Tour im Südosten Australiens zu Stränden, Wein und den Blauen Bergen – das Programm von Australia Unlimited umfasst jetzt sehr viele besondere Angebote. Dazu zählen auch die viertägige Zugreise „The Ghan Expedition“ oder das Reef and Rainforest Package (5 Tage) auf Fraser Island & Lady Elliot Island.



„Natürlich wissen wir, dass die wenigsten unserer Gäste nur für ein paar Tage nach Australien reisen. Deshalb bieten wir auch viele verschiedene längere Touren von drei bis maximal vier Wochen an“, sagt der Geschäftsführer von Australia Unlimited. Diese Touren seien vor allem bei Australien-Einsteigern beliebt, könnten aber selbstverständlich auch nach persönlichen Vorlieben individualisiert oder auch komplett neu zusammengestellt werden. Als Spezialist für Reisen in Down Under kennt sich der Veranstalter dort bestens aus und Gäste von Australia Unlimited werden in ihrer Reiseplanung von erfahrenen Destination-Profis unterstützt.



Über Australia Unlimited:



Australia Unlimited ist ein Spezialist für Reisen nach Australien, Neuseeland und in die Südsee. Das Angebot des Veranstalters umfasst Rundreisen, Camper-Reisen, Kreuzfahrten sowie einzelne Hotels und Lodges mit unterschiedlicher Reisedauer. Alle Individualtouren können abgeändert und den Wünschen der Gäste entsprechend angepasst werden. Australia Unlimited ist eine Veranstaltermarke von America Unlimited, einem der führenden Spezialisten für Reisen nach Kanada und in die USA. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das Familienunternehmen aus Hannover aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg.



Australia Unlimited erweitert Programm - Spezialist für Australien- und Ozeanien-Urlaub bietet in Down Under viele neue Reisemodule an

