Aserbaidschan – Georgien – Armenien: trendtours nimmt neue Kaukasus-Rundreise ins Programm

Unberührte Bergwelten und wüstenähnliche Steppen, uralte Kulturen und moderne Metropolen – zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer erstreckt sich ein Kulturraum von unschätzbarem Reichtum und landschaftlicher Schönheit. Gäste von trendtours können jetzt drei Länder dieser einzigartigen Kaukasus-Region auf einer Reise kennenlernen. Der Spezialist für Gruppenreisen hat eine neue Rundreise aufgelegt, die durch Aserbaidschan, Georgien und Armenien führt.Die Teilnehmer besuchen die spannenden Hauptstädte Baku, Tiflis und Eriwan und besichtigen Naturwunder wie die Schlammvulkane und die prähistorischen Felsenmalereien im Gobustan-Nationalpark. Ob der Khanspalast in Sheki, die Städte Mzecheta und Etschmiadsin oder die Klosteranlagen Haghpat und Swartnotz (um nur einige zu nennen): Die 14-tägige Rundreise „Großartiger Kaukasus“ führt zu vielen UNESCO-Welterbestätten und Relikten aus einer anderen Zeit wie etwa die Höhlenstadt Uplisziche oder der Feuertempel Ateshgah.Ein weiteres Highlight dieser neuen trendtours-Reise ist die majestätische Schönheit des Kaukasus, dessen landschaftliche Vielfalt sich den Teilnehmern auf ihrer zweiwöchigen Reise offenbart. Für viel Abwechslung und kulinarische Genüsse sorgen die Fahrt im Geländewagen und mit der Seilbahn, Weinverkostungen, Kochkurse und Tanzvorführungen sowie der Besuch eines Duduk-Meisters und einer einheimischen Familie.trendtours Touristik bietet „Großartiger Kaukasus“ von März bis Oktober 2025 auch als Kleingruppenreise mit maximal 19 Teilnehmern an unterschiedlichen Terminen an. Die 14-tägige Tour kostet inklusive Flug, Transfers, 12 Übernachtungen in 4-Sterne-Hotels, Halbpension Plus sowie einem vielseitigen Ausflugsprogramm und deutschsprachiger Reiseleitung ab 1.799 Euro pro Person im Doppelzimmer.Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder unter www.trendtours.de/reisen/kaukasus trendtours Touristik ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2023 mehr als 238.000 Gäste und einen Umsatz von mehr als 230 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 3.000 Reisebüropartner. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter. Zur Geschäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.