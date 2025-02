Arosa Alpine Club: Neue Saison jetzt bei DERTOUR buchbar

Wintersporturlauber, die sich frühzeitig ihren Aufenthalt im beliebten Arosa Alpine Club sichern möchten, können das jetzt bei DERTOUR tun. Der Reisekonzern hat in seinen Systemen die Buchungen für die kommende Saison freigeschaltet. Der Arosa Alpine Club, der ab dem 30. März 2025 in die diesjährige Sommerpause startet, öffnet am 18. Dezember 2025 wieder und ist dann bis zum 7. April 2026 in Betrieb. Früh sein lohnt sich nicht nur hinsichtlich der verfügbaren Kapazitäten, sondern auch finanziell. Denn Gäste, die ihren Urlaub in dem bekannten Club-Hotel bis Ende August 2025 buchen, erhalten eine Frühbucherermäßigung von zehn Prozent.



Der Arosa Alpine Club liegt auf knapp 1.800 Metern Höhe in einem der besten Ski- und Snowboardgebiete der Schweiz. Die Skiregion Arosa-Lenzerheide umfasst 225 Pistenkilometer. Gäste des Clubs werden mit einem kostenlosen Shuttlebus direkt zur Weisshorn Talstation gebracht. Dank der perfekten Lage des Hotels ist ein Ski-out an der nahe gelegenen Skipiste möglich. Der Arosa Alpine Club ist vielen Skifahrern bekannt: Das gemütliche Wintersporthotel mit Pool und schönem Wellnessbereich gehörte mehr als 25 Jahre zum Portfolio des Clubreiseveranstalters Robinson und war einer der beliebtesten Clubs der TUI-Tochter. Seit diesem Jahr wird der Arosa Alpine Cub von LMEY Investments AG, der Eigentümerin der Immobilie, als Adults Only Club betrieben.



„Mit unserer ersten Saison im Eigenbetrieb sind wir überaus zufrieden. Die Umstellung auf das neue Konzept kommt bei unseren Gästen sehr gut an. Wir erhalten viel und sehr positives Feedback, was wir in erster Linie unseren kompetenten und engagierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verdanken“, sagt Bart Rijnhout, Operation Manager des Arosa Alpine Club.



Über LMEY Investments AG:



Die LMEY Investments AG ist eine 2012 gegründete Investmentgesellschaft mit Sitz in Zug in der Schweiz. Das auf Hotel- und Freizeitimmobilien spezialisierte Unternehmen besitzt mehrere Immobilien in verschiedenen Ländern. Zu den Marken unter dem Dach von LMEY gehören die OKU Hotels, die auch von LMEY betrieben werden. Die modernen Fünf-Sterne-Häuser auf Ibiza, Kos, in Andalusien und Bodrum überzeugen durch ihre stylisches Ambiente und ihre schlichte Eleganz. Von 2015 bis 2022 war LMEY Mitgesellschafter der Aldiana Club Resorts, die jetzt zum Hotelportfolio der DERTOUR Group gehören.

