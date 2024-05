Ameropa nimmt European Sleeper ins Programm

In einer Hauptstadt einschlafen und in einer anderen aufwachen – für Gäste von Ameropa ist das jetzt einfach und bequem möglich. Der Bahnreisen-Spezialist hat den European Sleeper neu ins Programm genommen und Reisepakete mit Übernachtungen in Amsterdam oder Brüssel geschnürt. Ameropa bietet mit dem Nachtzug, der zwischen Prag und Brüssel verkehrt, fünf- oder sechstägige Touren ab Dresden und Berlin an.Immer enthalten im Reisepaket sind zwei Übernachtungen im European Sleeper in einem Schlafabteil mit Bett sowie zwei oder drei Nächte in einem zentral gelegenen Drei- oder Vier-Sterne Hotel mit Frühstück in Amsterdam oder Brüssel. Ameropa-Gäste haben die Wahl zwischen dem Komfort Schlafwagenabteil für maximal zwei Personen oder einem Platz im Liegewagenabteil (Couchette) für bis zu fünf Personen. Die Liegewagenabteile können gegen Aufpreis auch zur alleinigen Nutzung gebucht werden. Alle Abteile sind mit Bettwäschesets (Decken, Kissen, Laken) ausgestattet.„Mit dem European Sleeper bieten wir unseren Gästen eine tolle Möglichkeit, ihren City-Trip in die wunderschönen Hauptstädte unserer Nachbarländer nicht nur sehr entspannt, sondern auch klimafreundlich und umweltbewusst zu gestalten“, sagt Andreas Zahn, Leiter Mobility, Product, Yield bei Ameropa.Die Reisen mit dem Nachtzug, die in Kooperation mit Green City Trip, einem Spezialisten für Bahnreisen im European Sleeper, aufgelegt wurden, starten dreimal in der Woche (Dienstag, Donnerstag und Sonntag) am Abend in Dresden und nachts in Berlin und kosten ab 299 Euro. Anreisen mit der Deutschen Bahn zu den Abfahrtsbahnhöfen nach Dresden oder Berlin können über Ameropa gebucht werden.Als Reiseveranstalter mit über 70 Jahren Erfahrung ist Ameropa auf Städte-, Bahn- und Urlaubsreisen in Deutschland und Europa sowie auf weltweite Bahn-Erlebnisreisen spezialisiert. Darüber hinaus liegt der Fokus auf europaweiten Rad- und Wanderreisen. Für den Kurzurlaub in Deutschland bietet Ameropa attraktive Pakete mit Hotelübernachtung und Bahnanreise sowie Erlebnissen vor Ort. Mit etwa 500.000 Reisenden jährlich ist das Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg einer der größten Reiseveranstalter in Deutschland. Sämtliche Angebote sind online auf www.ameropa.de , in über 6.000 Reisebüros sowie telefonisch unter der Rufnummer +49 (0)6172 109-777 buchbar.