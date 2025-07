America Unlimited wieder auf dem Maschseefest

Nach dem erfolgreichen Debüt in 2024 ist America Unlimited auch in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Stand auf dem Maschseefest vertreten. Das größte Volksfest Niedersachsens findet vom 30. Juli bis zum 17. August 2025 mitten in Hannover statt und verwandelt das Ufer des Maschsees in einen Ort voller Lebensfreude, Fernweh und Reiselust.



Wie im Vorjahr befindet sich die 350 Quadratmeter große Chillout Area von America Unlimited am Geibel des sonnenreichen und stark frequentierten Ostufers des Sees. Das diesjährige Standkonzept setzt ganz auf das Thema „Arizona entdecken“ mit typischer Wüstenkulisse, ikonischen Kakteen und warmen Farben. Gemeinsam mit dem langjährigen Tourismuspartner Visit Arizona bringt der Nordamerika-Spezialist im „Cactus Club“ den einzigartigen Spirit des amerikanischen Südwestens an den Maschsee und Inspiration für die nächste Fernreise.



„Nach dem großen Erfolg unseres ‚Sunset Beach‘ im letzten Jahr war für uns schnell klar: Wir kommen wieder mit frischen Ideen und einem neuen Schwerpunkt“, sagt Timo Kohlenberg, CEO von America Unlimited. „Arizona ist ein faszinierendes Reiseziel mit spektakulären Landschaften und großem Potenzial für Entdeckungen abseits des Mainstreams. Genau das möchten wir den Besuchern im ‚Cactus Club‘ näherbringen.“



Auf dem liebevoll dekorierten Stand, der viel Arizona-Flair versprüht, können die Besucher in Liegestühlen und Lounge-Ecken entspannen und einen herrlichen Blick auf den See genießen. Kulinarisch werden die Gäste des „Cactus Club“ mit Spezialitäten und Drinks versorgt, die an die Küche und Barkultur Arizonas angelehnt sind. Am Stand liegen zudem die aktuellen Reisekataloge von America Unlimited aus – für alle, die sich direkt vor Ort über Nordamerika-Reisen informieren möchten.



Über America Unlimited:



America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. America Unlimited wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als einer der TOP 50 Reiseveranstalter weltweit. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2011 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung auf das Premium-Segment. Im Sommer 2022 hat der Spezialveranstalter mit Australia Unlimited eine weitere Marke für Reisen nach Ozeanien auf den Markt gebracht.

