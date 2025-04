America Unlimited erweitert Route 66-Angebot

Der Nordamerika-Spezialist America Unlimited hat sein Angebot bereits jetzt anlässlich des bevorstehenden 100. Geburtstages der legendären Route 66 im kommenden Jahr erweitert. Neu ins Programm genommen wurden zwei Reisen auf unterschiedlichen Etappen, die auch verknüpft werden können.Die 15-tägige Tour Route 66 East – Von Chicago nach Grapevine führt durch den mittleren Westen der USA. Highlights der Reise sind unter anderem die pulsierende Metropole Chicago, das historische Springfield (Illinois), die legendäre Route-66-Stadt St. Louis mit dem beeindruckenden Gateway Arch sowie Oklahoma City mit seinem Cowboy-Flair. Der Weg nach Texas endet schließlich in Grapevine, das für seine charmante Altstadt bekannt ist.Auf der 18-tägigen Reise Route 66 West – Von Grapevine nach Santa Monica lernen die Teilnehmer die spektakulären Must-sees des Südwestens der USA kennen: das atemberaubende Naturwunder des Grand Canyon, die Glitzermetropole Las Vegas und die weltbekannte Kunst-Installation Cadillac Ranch – um nur einige zu nennen. Die Tour endet am Pier von Santa Monica, der auch das Ende der Route 66 ist.Die beliebte Komplettreise entlang der gesamten Route 66 von Chicago bis Santa Monica bleibt weiterhin im Programm von America Unlimited. Die 21-tägige Tour führt durch acht Bundesstaaten mit Besuch von ikonischen Orten wie das historische Route 66 Museum in Clinton, die berühmte Blue Whale of Catoosa oder Old Town Albuquerque mit seiner faszinierenden Mischung aus amerikanischer und mexikanischer Kultur.„Wir verzeichnen eine erhöhte Nachfrage nach USA-Reisen mit Fokus auf der Route 66 und erwarten, dass das Interesse noch steigen wird“, erklärt Timo Kohlenberg, CEO von America Unlimited. „Um unseren Gästen die Möglichkeit zu bieten, die einstige Lebensader des Landes, die den Osten mit dem Westen der USA verband, auch schon vor dem Jubiläumsjahr zu befahren, haben wir die neuen Reisen bereits 2025 ins Programm genommen“, so Kohlenberg weiter.Die Route 66, auch bekannt als die "Mother Road", ist eine der bekanntesten Straßen Amerikas. Sie wurde 1926 eröffnet und verband Chicago mit Los Angeles auf einer Strecke von fast 4.000 Kilometern. Ihre legendäre Bedeutung erhielt sie nicht nur durch den wirtschaftlichen Aufschwung, den sie vielen kleinen Orten brachte, sondern auch durch ihre kulturelle Präsenz in Filmen, Liedern und der Popkultur. Heute ist sie ein Magnet für Nostalgiker, Roadtrip-Fans und Geschichtsinteressierte, die das einzigartige Gefühl einer vergangenen Ära erleben möchten.Neben den speziellen Route 66-Touren hat America Unlimited zahlreiche weitere Reisen im Programm, die Teilstücke dieser ikonischen Straße integrieren. So lassen sich etwa Mietwagenreisen durch den Südwesten der USA, Motorradtouren oder individuelle Camper-Abenteuer mit Abschnitten der Route 66 kombinieren.America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. America Unlimited wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als einer der TOP 50 Reiseveranstalter weltweit. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2011 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung auf das Premium-Segment. Im Sommer 2022 hat der Spezialveranstalter mit Australia Unlimited eine weitere Marke für Reisen nach Ozeanien auf den Markt gebracht.