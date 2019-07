Pressemitteilung BoxID: 758841 (kbo-Kinderzentrum München gemeinnützige GmbH)

Besuch des Pumuckls vom Gärtnerplatztheater sorgt für leuchtende Augen im kbo-Kinderzentrum München

Hurra, der Pumuckl ist da! Aufgeregt schallte es in dieser Woche durch die Gänge des kbo-Kinderzentrums München. Der Besuch des Pumuckls vom Gärtnerplatztheater hatte sich schnell unter den kleinen Patientinnen und Patienten herumgesprochen. Ob in der Musiktherapie, auf der Kinderstation, in der Klinikschule, der Cafeteria oder während der Therapie mit dem Gangroboter - überall tauchte an diesem Vormittag der Pumuckl auf und sorgte für leuchtende Augen nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei vielen Eltern und Mitarbeitern des Kinderzentrums.



Die Idee, das kbo-Kinderzentrum München zu besuchen, hatte Christian Schleinzer, der Darsteller und die Hauptfigur des gleichnamigen Musicals „Pumuckl“, das derzeit am Gärtnerplatztheater gespielt wird. Das Gärtnerplatztheater unterstützte das Vorhaben auf Anhieb und machte das Gastspiel im Kinderzentrum spontan möglich.



Und so bescherte Christian Schleinzer als Pumuckl zusammen mit seinem Team bestehend aus Anke Schwabe (Klavier), Merle Schölch (Maske), Abdellah Karkach (Ankleidedienst) und Margarita Alber (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) mit viel Gefühl, Empathie und seiner wunderbaren Stimme den kleinen Patientinnen und Patienten im kbo-Kinderzentrum München einen unvergesslichen Tag. „Das war auch für uns ein besonderes Erlebnis, das wir so schnell nicht vergessen werden.“, so Christian Schleinzer. „Wir sollten die Gabe nie verlieren, die Welt durch die Augen eines Kindes zu sehen und mit dem Herzen eines Kindes zu fühlen.“.



© Fotos: kbo-Kinderzentrum München



BU Teambild: Das Team vom Gärtnerplatztheater beim Besuch im kbo-Kinderzentrum München: v.l.n.r: Anke Schwabe (Klavier), Margarita Alber (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Christian Schleinzer, Abdellah Karkach (Ankleidedienst) sowie Merle Schölch (Maske)

Website Promotion kbo-Kinderzentrum München gemeinnützige GmbH Das kbo-Kinderzentrum München besteht aus dem ambulanten Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) und der Fachklinik für Sozialpädiatrie und Entwicklungsrehabilitation. Es ist ein Tochterunternehmen der Kliniken des Bezirks Oberbayern - kbo. Das Sozialpädiatrische Zentrum (behandelt etwa 11.000 Kinder pro Jahr) und die Fachklinik für Sozialpädiatrie und Entwicklungsrehabilitation mit 45 Betten (etwa 850 Kinder pro Jahr in Behandlung) sind spezialisiert auf die frühe Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen und drohenden oder bereits eingetretenen Behinderungen oder Mehrfach­be­hinderungen.



Experten mit kinder- und jugendärztlichem, psychologischem, therapeutischem, sozialpädagogischem und heilpädagogischem Fachwissen arbeiten engagiert an individuellen Konzepten der Diagnostik und Therapie auf dem Stand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse zusammen. Die Familien werden in die Planung von Diagnostik und Therapie systematisch einbezogen. Wir bieten Familien Beratung, Behandlung und fachliche Begleitung an, um für die betreuten Kinder und Jugendlichen die Integration in die Gesellschaft und damit die Partizipation im Alltagsleben zu erreichen oder aufrecht zu erhalten. Das kbo-Kinderzentrum München mit seinem Sozialpädiatrischen Zentrum und seiner Sozialpädiatrischen Fachklinik für Entwicklungsrehabilitation widmet sich dieser Aufgabe in Kooperation mit universitären Strukturen seit 1968. kbo-kinderzentrum-muenchen.de

