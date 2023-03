Im Takt des Langohrs: Wandern mit einem Esel

Ein Wanderurlaub mit einem Esel ist genau das Richtige, wenn Sie die Dinge gerne einmal etwas entspannter angehen möchten. Esel haben ihr eigenes Tempo: Zur Eile zwingen lassen sie sich nicht. Ihr gleichmäßiges Hufgeklapper ist der ideale Taktgeber für alle, die von der Schnelligkeit des Alltagsstresses einmal ein paar Gänge herunterschalten möchten.Dabei kann man sein Gepäck selbst tragen oder ihn einem freundlichen Esel anvertrauen. Dieser trägt es sicher über schmale Hochgebirgspfade, an Gewässern vorbei, durch malerische Wälder und idyllische Dörfer zum abendlichen Quartier. So entdecken Sie gemeinsam mit Ihrem Gefährten in gemächlichem Tempo die malerischsten Gegenden.Auf mitwandernde Kinder wirkt der Esel außerdem wie ein Wundermittel: Kein „Wann sind wir denn da?“, keine mürrischen Gesichter mehr – mit „Lola“ oder „Benjamin“ macht das Wandern plötzlich Spaß. Besonders attraktiv für Kinder, die zwischendurch auch einmal auf dem Vierbeiner sitzen wollen, bietet ein Bio-Resort im irischen County Galway neben Eseln auch Ponys an.Gewandert wird ohne Wanderführer, als Rund- oder Sternwanderung und je nach Route zwischen 2 bis 5 Stunden pro Tag. Die Unterkünfte unterwegs sind ländlich und authentisch, komfortabel als auch einfach und von herzlicher Gastfreundschaft geprägt.Das Reiseunternehmen „Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung“ aus Königswinter bietet verschiedene mehrtägige Touren inklusive Esel, Einweisung, Kartenmaterial, Satteltaschen, Verpflegung und vorgebuchten Unterkünfte in den französischen Seealpen sowie in Irland in den Grafschaften Wicklow Clare und Galway Interessenten wenden sich an: Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung, Tel.: +49 2244 92792 49, info@reitferienvermittlung.de