Deutschland: Pferdeland & Urlaubsland!

So unterschiedlich und abwechslungsreich wie die deutsche Landschaft, ob flach oder hügelig, Wiesen, Wälder oder Moore, sind auch die einheimischen Pferderassen u.a. der Hannoveraner, Holsteiner, das deutsches Reitpony und die verschiedene Reitstile. Kein Land der Welt hat eine derartig vielfältige und bunte „Reitkultur" entwickelt.oder einfach nur? Bitte sehr, kein Problem, für jeden – ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder fortgeschrittene Reiter - findet sich das passende Pferd.Die Urlaubsangebote gehen auf die unterschiedlichsten Wünsche ein. Fürist vielleicht ein gemütlichesdas Richtige, währendauf einem Reiterhof Urlaub machen möchten. Hierbei sind insbesonderebei Groß und Klein sehr beliebt.Sie möchtenlernen? Ingibt es die passenden Cowboys dazu. Anfänger die in einem Intensivkurs schnell sattelfest werden möchten? Oder wahlweiseund Western auf einem Hof? Auch hierfür gibt es Spezialisten.Wer es historisch mag, dem bietet sich ein Aufenthalt in einem stattlichen Schlosshotel immit Vielseitigkeitslehrgang an. Oder doch lieber naturnah mit einem Wanderritt? Sie suchen eher Tiefenentspannung, alleine oder zu zweit in ein familiengeführtes Hotel? Das klassische Reiturlaubszielbietet nicht nur endlose Sandwege, stilvolle Unterkünfte und eine rundum reiterfreundliche Umgebung, sondern auch umfangreiche Wellness- und Entspannungsangebote für die Stunden zwischen den Ausritten.Viele Regionen garantieren für viele Kilometer Geländeritte schönster Erinnerungen im Sattel. Die Liste ließe sich noch lange fortführen.Wer in den Ferien mitsamt eigenem Pferd dazulernen möchte, findet Kursangebote für Reitabzeichen in schönster Urlaubsumgebung. Stallgemeinschaften, Reitvereine sowie Kutschfahrer kommen überall zu Lande auf ihre Kosten. Komfortable Boxen mit Weidegang warten auf die Pferde.Und das Beste dabei: Kein teurer Flug und keine lange Anreise. Von der Altmark, die Rhön, über Hunsrück in den Bayrischen Wald. Das Reiturlaubsvergnügen beginnt direkt vor der Haustür. Nicht nur im Sommer, sondern vor allem auch im Frühling, Herbst und sogar im Winter.Reitwochenenden sind nicht nur eine geniale, mit der man den Liebsten oder die Liebste zum Schnuppern von Stallduft verführen kann, sondern auch ein idealer Einstiegstest für einen längeren Reiturlaub oder eine Möglichkeit für ein aktives Wochenende mit Freunden.Wann entdecken Sie die Pferde und die Natur in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden Württemberg, Bayern?